O jornalista Renato Machado comemora 81 anos nesta quinta-feira e vai estrear o documentário Uma Semana na Provence, no Canal Sabor & Arte.

No programa, ele vai percorrer adegas, vinhedos e entrevistar personalidades da região.

O jornalista lança ainda este mês, a primeira edição do seu curso de vinhos franceses, que surgiu da iniciativa de aliar a escolha de um vinho de excelente qualidade com bom preço. As aulas serão divididas em oito módulos de 15 a 20 minutos. O curso será on-line.