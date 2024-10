Restaurante Cantaloup abre nova unidade dentro do Hospital Albert Einstein

O restaurante Cantaloup acaba de abrir uma nova unidade no átrio central do Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi. Hoje, o fluxo do hospital está em torno de 2.200 pessoas por dia.

PUBLICIDADE O ambiente segue o padrão do Cantaloup. O projeto de Otávio De Sanctis segue a dinâmica da matriz com jardim vertical, teto de vidro retrátil, bar em mármore verde com revestimento de madeira pau-ferro, duas adegas com capacidade para 1.600 garrafas de vinho e um painel gigante criado pelo fotógrafo Sergio Coimbra. No comando da cozinha está o chef Naim Santos. Destaque para o risotto de cogumelos e trufas negras. O restaurante também oferece um menu executivo com opções de entrada, prato principal e sobremesa por R$ 138.