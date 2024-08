Restaurante no Conjunto Nacional cria serviço de ‘chá da tarde’; saiba quanto custa

A Casa de Antonia, localizada no icônico Conjunto Nacional, dá início a seu novo serviço de chá da tarde a partir de 4 de setembro. Todas as quartas-feiras, das 15h às 18h30, o espaço do restaurante irá se transformar em um lugar para provar uma sequência de receitas da chef Andrea Vieira, tudo em tamanho mini.

O cardápio é iniciado com a sopa de erva-doce, ervilha com tartare de camarão e chantilly de wasabi. Na sequência, outros onze preparos salgados podem ser degustados.

Chá da Tarde Foto: Samuel Hideki

PUBLICIDADE Entre os doces, estão bolinhos de chuva, torta de figo e vinho do Porto, torta de pecan, torta de morango e pistache, torta de limão siciliano e merengue, madeleines e bolo de azeite de oliva, laranja e mirtilo. O menu fechado com todas as opções fica por R$ 165 por pessoa, mais 13% de serviço.

Serviço

Chá da tarde: a partir de 4 de setembro, quartas-feiras, das 15h às 18h30

A Casa de Antonia

Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional