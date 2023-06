Sandra Annenberg retoma carreira de atriz depois de 32 anos sem atuar

A apresentadora Sandra Annenberg, da rede Globo, voltará com sua carreira de atriz após 32 anos fora dos palcos. A jornalista será a narradora que conduz a adaptação da montagem infantil de Pedro e o Lobo que estreia em julho no Theatro Municipal de São Paulo.

Pouca gente deve se lembrar, mas Sandra atuou no seriado Bronco, do humorista Ronald Golias. Ela também participou de minisséries e novelas, como Pacto de Sangue.

Sandra Annenberg volta aos palcos Foto: Fernanda Sá

“Durante a pandemia, como todo o mundo, repensei a vida e vi que deveria, em algum momento, voltar a atuar, mas não queria deixar de ser jornalista. Achava que a ficção e a realidade eram incompatíveis mas percebi que um não invalidaria o outro. Ninguém deixa de ser atriz, no meu caso deixei esse ‘meu lado’ hibernando, estava na hora de acordá-lo”, contou Sandra.

“Voltar aos palcos com uma obra como Pedro e o Lobo e numa montagem como a que a diretora Muriel Matalon concebe, é perfeito. ‘Estarei atriz’ de novo, por apenas três dias. Uma ótima oportunidade de reencontrar uma parte minha que estava adormecida. Estou muito feliz e, claro, apreensiva. Não imaginava recomeçar pelo palco do Teatro Municipal de São Paulo. Já estou com frio na barriga”, completou.

A adaptação da peça é de Mariana Veríssimo, filha do escritor Luís Fernando Veríssimo e retorna à São Paulo com 33 músicos da Orquestra Experimental de Repertório regida pelo Maestro Guilherme Rocha, bonecos criados por Marco Lima, que também assina a assistência de direção, iluminação de Wagner Freire, figurinos de Fábio Namatame, cenário de Alfredo Barbosa e direção geral de Muriel Matalon.

A obra original foi escrita pelo russo Serguei Prokofiev e conta a história de Pedro, um menino que mora com seu avô rabugento e tenta defender o seu amigo pato das garras de um lobo faminto. O espetáculo para todas as idades faz apresentações de 28 a 30 de julho, sexta-feira às 20h, sábado às 11h e 17h e domingo às 11h.

Serviço:

Quando: Dias 28, 29 e 30 de julho, sexta-feira às 20h, sábado às 11h e 17h e domingo às 11h.

Onde: Teatro Municipal de São Paulo – Praça Ramos de Azevedo, s/nº – República.