Superlotação e confusão fazem feira Na Rosembaum mudar de endereço

Segundo os organizadores da feira, “a mudança aconteceu para atender melhor ao público da feira e aos expositores. A Feira Na Rosenbaum possui um público bem grande que costuma ir em todos os eventos e nesse caso somou-se com o público da visitação do Edifício Martinelli. Circularam em média 3000 pessoas por dia, num esquema de rotatividade de público cumprindo todas as normas de segurança sendo controlado pelos Bombeiros”. O grupo Tokyo é o responsável pela operação do Martinelli depois da reabertura da visitação pública.

“No Martinelli estava o caos. Ontem estive lá e foi muito frustrante. Um único elevador e um calor insuportável”, disse um frequentador na conta de Instagram da feira. “Fila para subir, descer, funcionários mau-humorados, calor”, comentou outro.

Criada pelo arquiteto Marcelo Rosenbaum, a feira é uma das mais descoladas de São Paulo e reúne artistas, artesãos e designers de todo País. Esta edição, que foi feita em parceria com o Instituto A Gente Transforma, faz parte do circuito Centro da DW! Semana de Design, e marcava a reabertura do Martinelli ao público. O prédio é o primeiro arranha-céu de São Paulo e foi construído há 100 anos. O edifício ficou quatro anos fechado para visitação.

A feira vai até o dia 24 de março de 2024, das 11h às 20h no Edifício Brasilianische Bank für Deutschland, na Rua 15 de novembro, 268.