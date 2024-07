Toia Lemann abre primeira loja em SP com roupas em estilo artsy

A moda de Toia Lemann acaba de chegar a terras paulistanas. A loja homônima foi recém-inaugurada no shopping Iguatemi, mas as clientes de São Paulo são velhas admiradoras das peças criadas pela filha de Jorge Paulo Lemann. “A marca sempre teve muitas clientes paulistanas desde que abrimos há cinco anos. Já fizemos alguns eventos pontuais em São Paulo e sempre tivemos uma resposta muito carinhosa das pessoas. A cidade é o grande centro de moda do País”, diz Toia, que vive no Rio de Janeiro e tem uma loja por lá.

Toia Lemann na vitrine de sua loja Foto: Cleiby Trevisan