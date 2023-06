Josh Homme, vocalista da banda Queens of Stone Age, revela que enfrentou câncer em 2022

O vocalista da banda norte-americana Queens of Stone Age, Josh Homme, revelou que foi diagnosticado com câncer em 2022. A declaração para a revista Revolver trouxe ainda um contexto pessoal sobre a vida do cantor, que lidou com o fim de seu casamento de 14 anos em 2019 e com a difícil batalha pela guarda de seus três filhos.

Segundo o artista, a doença foi apenas a “cereja do bolo” de um período conturbado. “Estou extremamente agradecido por ter superado isso e vou olhar para trás como algo difícil - mas que me fez melhor. Eu estou bem com isso. Há muitas coisas que quero fazer. E há muitas pessoas com quem quero fazer isso”, afirmou.

Josh Homme se apresenta durante o show "I Am The Highway: A Tribute to Chris Cornell", na Califórnia, EUA, em 2019 Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Homme não entrou em detalhes sobre o diagnóstico e tratamento, mas pontuou que a cirurgia para retirada do tumor foi um sucesso e que ainda está se recuperando. A disputa pela custódia dos filhos, por sua vez, fez com que a vida do vocalista “virasse de cabeça para baixo”, conforme enfatizou. “Eu me senti acorrentado ao chão nos últimos três anos”, desabafou.

As dificuldades, no entanto, foram o combustível para que Homme voltasse a trabalhar em novas músicas com a banda. O novo álbum do grupo, intitulado In Times New Roman… com lançamento prevista para o próximo dia 16, traz o tom no qual descreve como “brutalidade sônica”, característico do gênero stoner rock, uma variação do rock pesado que foi popularizada pela própria banda no início dos anos 2000.

Banda Queens of the Stone Age já participou de edições do Rock in Rio. Foto: Rock in Rio/Divulgação

O intuito das novas músicas visa dar sentido a esse período da vida de Homme. “Para mim, é tudo pessoal”, frisou o cantor, que ressaltou a música como sua verdadeira terapia. “Acho que é a primeira vez que não queria gravar, mas estava lidando com muitas coisas na minha vida pessoal”, disse. “Gravamos muitas coisas. Acho que estava fazendo isso porque, quando estou com problemas, é isso que faço.”