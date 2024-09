Se Charlotte tivesse correspondido ao angustiado amante, ele teria uma existência plena? Teólogos e filósofos desconfiam de pessoas que centram o total do sentido da vida em outra pessoa. A paixão esfria, o companheirismo emerge ou não, a temperatura amorosa diminui, o cotidiano pode até ser tranquilo, todavia sempre povoado de pequenos ou grandes desentendimentos. Aliás, amor verdadeiro e sólido, sem oposição de rivais, amantes ou da família, eliminaria quase toda a literatura do mundo.





Em 1938, com o fascismo em marcha rápida, o Brasil também era uma ditadura. Tomado por outras questões pessoais, emerge a visão pessimista de Carlos Drummond de Andrade no poema Elegia 1938 (publicado no livro Sentimento do Mundo). Sintam, cortando a alma, o aço frio do mineiro: “Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue-frio, a concepção”. Depois, ele reclama que a literatura estragou o amor; o telefone diminuiu nossa chance e tempo de semear algo; a vaidade nos domina e somos impotentes diante do mundo real, pois não podemos dinamitar, sozinhos, a ilha de Manhattan.

O problema de algumas coisas de Drummond (e de quase toda obra de Augusto dos Anjos) é a maneira genial como souberam estruturar a falta de sentido e o vazio. Os melancólicos parecem ter mais talento do que os entusiasmados. Poesia alegre parece mais imbecil do que os Versos Íntimos, de Augusto dos Anjos, a mais devastadora paulada no otimismo.