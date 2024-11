‘Discursos de Ódio’: Livro analisa os novos e velhos ‘crimes da palavra’; leia trechos

Claro que o argumento de que possa haver ligações intrínsecas entre o preconceito extremo e o humor não é novo e já apareceu muito antes do advento do universo digital. Sartre sugeriu, em famoso ensaio, que os antissemitas achavam divertido serem antissemitas e sentiam prazer na “alegria de odiar”. Adorno e Horkheimer, numa passagem do seu lúgubre Dialética do Iluminismo, descrevendo os protestos dos antissemitas em reuniões políticas fascistas chegaram a designá-los como “riso organizado”. Argumentaram que a razão do prazer era que o fascismo “permite o que geralmente é proibido” e, assim, apoiado pela legitimidade da ideologia, o odiador fica livre de restrições normais e pode zombar de vítimas desumanizadas e indefesas. Noutros termos, tais argumentos já apontavam para os vínculos entre o ódio político extremo e o domínio das piadas.

Lembre-se, ainda, de que a própria nomenclatura do humor ofensivo ou da atitude de “rir da desgraça alheia” é uma designação que as sociedades elidem ou recalcam, não existindo uma palavra específica e única para designar tal tipo de riso. Tiffany Smith argumenta o quanto gostamos de saborear aquele prazer risonho com o fracasso e a inferioridade dos outros, mas quando nos pedem para nomear com todas as letras esse prazer, nossa linguagem empaca e recai num silêncio hipócrita. Para cobrir tal recalque, a língua alemã cunhou a palavra schadenfreude, a qual num único e singular vocábulo reúne schaden (dano) e freude (alegria) significando “alegria ou prazer com o dano ou a desgraça alheia”. Aqui, temos um exemplo de como a sociedade atual, que naturaliza o riso sempre como positivo, recalca até mesmo a designação desse tipo de riso.

Meu principal argumento é que o humor na forma de ridículo, quando não de insulto, está no coração da vida social contemporânea – mas tal argumento nunca foi muito enfatizado nas principais teorias do humor, as quais, em cada época, iluminam apenas o efeito catártico e a neutralidade da incongruência, obscurecendo a agressividade. É nesse sentido que precisamos de uma abordagem histórica das teorias sobre o riso e dos seus fundamentos ideológicos.

* Professor titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP)