História de Israel é contada e analisada em novo livro; leia trecho exclusivo

O termo Israel implica novos elementos de conceituação que em português estão relacionados às acepções israelita e israelense. Atualmente, são chamados de israelenses os nascidos no Estado de Israel ou os cidadãos desse país, enquanto israelita é sinônimo de judeu ou membro do povo de Israel, o povo judeu. O termo judeu está relacionado ao território da Judeia, assim denominado porque, segundo fontes bíblicas, foi ocupado pela tribo de Iehudá-Judá-Judeia durante a conquista de Canaã, após o êxodo do Egito. Israel é o nome que o patriarca Jacó adquiriu depois de sua luta com o anjo do Senhor, de acordo com o Antigo Testamento. Esse patronímico deu nome ao reino de Davi, no século X a.C., tendo sido usado para identificar os judeus como israelitas ou membros do povo de Israel. O termo judeu(s) – no plural, em hebraico, iehudim – foi mencionado pela primeira vez no Livro de Jeremias.

O primeiro capítulo deste livro nos leva do século XVIII a.C. ao século XVIII d.C. por meio de uma brevíssima síntese da história do povo judeu durante mais de 3.500 anos. O segundo capítulo analisa com maiores detalhes o surgimento do sionismo e de outros movimentos políticos judeus; também destaca as duas primeiras migrações judaicas modernas, o retorno à terra de Israel e a oposição que esse fenômeno desperta entre a população árabe local. No terceiro capítulo, centrado no período em que a Palestina se converteu no Mandato Britânico, o texto enfoca o processo de construção institucional e nacional do que será o futuro Israel, o aumento da violência intercomunitária e das tentativas de resolver os dilemas do confronto árabe-judaico. O quarto capítulo examina os primeiros anos de vida do Estado de Israel em um Oriente Médio hostil e as mudanças demográficas, sociais e econômicas de grande magnitude que afetaram a estabilização e a consolidação do novo Estado. Uma vez estabelecido, o Estado de Israel entrou em um longo período de guerras internacionais, que são o tema do quinto capítulo. O capítulo seis examina a busca pela paz entre Israel e seus vizinhos árabes, sempre num contexto saturado de violência. O sétimo e o último capítulos abrangem a década de 1980 do século XX ao início do século XXI, para mergulhar em um Israel envolvido nos processos de paz e de guerra.