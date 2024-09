Aos 36 anos, o italiano Emanuele Arioli tem um perfil angelical e olhos azuis que agradam ao cinema - ele até atuou no filme France - Sob os Holofotes, do renomado cineasta francês Bruno Dumont. Mas bem que poderia reviver o célebre Indiana Jones, pois foi com sua dedicação de paleógrafo apaixonado pela Idade Média que ele conseguiu a devida atenção no ano passado, quando um rumoroso lançamento movimentou o mercado editorial francês: a publicação de seu livro Segurant, o Cavaleiro do Dragão, que a Autêntica acaba de lançar no Brasil.

Trata-se do fruto de uma persistente pesquisa de dez anos para revelar um romance da Idade Média que era ignorado fazia sete séculos. Com isso, Arioli recuperou um personagem esquecido, Segurant, que seria mais um membro da távola redonda do Rei Artur, ao lado dos já notáveis Merlin, Lancelote, Tristão, Perceval e Gilead. E a descoberta aconteceu por acaso, quando o italiano pesquisava os manuscritos do século 12 de As Profecias de Merlin, coleção de previsões atribuídas ao famoso feiticeiro.

De repente, ele se deparou com uma ilustração representando um cavaleiro com seu dragão. “O manuscrito estava incompleto, parava no meio de uma frase”, conta ele ao Estadão, em um português fluente. Com a curiosidade atiçada, Arioli iniciou uma busca ao estilo Indiana Jones por mais manuscritos. Sua aventura o levou a pesquisar bibliotecas na França, Itália, Grã-Bretanha, Alemanha, Bélgica e Estados Unidos. Em dez anos, desencavou 28 manuscritos que o permitiram recuperar o livro perdido.