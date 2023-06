Itamar Vieira Junior: Saiba o que ler além de ‘Torto Arado’

Itamar Vieira Junior é, hoje, um dos escritores mais famosos do Brasil. Ele conquistou uma legião de leitores-fãs com o lançamento de Torto Arado, em 2019, após o livro ter ganhado o Prêmio Leya, em Portugal. O romance venceu, depois, o Jabuti e o Oceanos, rendeu ao autor contratos para sua publicação em 25 países e vai virar série da HBO.

Até agora, Torto Arado vendeu, apenas no Brasil, 700 mil cópias. Salvar o Fogo, seu segundo romance, publicado no final de abril, vendeu 37 mil exemplares apenas na pré-venda.

Nascido em Salvador em 1979, Itamar Vieira Junior é geógrafo com doutorado em estudos étnicos e africanos. Ele estreou na literatura com contos e publicou duas obras antes da fama: Dias (2012) e A Oração do Carrasco (2017). E é, desde o estouro de sua carreira literária, servidor licenciado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Geógrafo, Itamar Vieira Junior virou escritor best-seller com 'Torto Arado' Foto: Renato Parada

Os livros de Itamar Vieira Junior são publicados pela Todavia, e há três títulos disponíveis nas livrarias.

3 livros de Itamar Vieira Junior

Salvar o Fogo (2023)

'Salvar o Fogo' é o lançamento mais recente de Itamar Vieira Junior Foto: Todavia

Salvar o Fogo é ambientado em um povoado rural conhecido como Tapera do Paraguaçu, às margens do Rio Paraguaçu, no interior da Bahia. Lá, o jovem Moisés vive com o pai, Mundinho, e a irmã Luzia. Órfão de mãe e filho temporão, o rapaz busca desesperadamente um mínimo afeto de Luzia, que logo se transforma na principal personagem do romance. Estigmatizada pela população local por seus supostos poderes sobrenaturais, suspeita agravada pelo surgimento inexplicável de uma corcunda, ela se torna lavadeira de um mosteiro, o que garante ao menino a formação que os irmãos mais velhos nunca tiveram.

Salvar o Fogo (320 págs; R$ 76,90; R$ 35 o e-book)

Doramar ou A Odisseia (2021)

Doramar ou A Odisseia Foto: Todavia

Coletânea traz 12 contos - cinco deles inéditos. São histórias que, num diálogo com nossas questões sociais e a tradição literária brasileira, retratam mulheres determinadas a enfrentar todo tipo de adversidade, escravizados dispostos a resgatar a dignidade à força, indígenas buscando apoio na ancestralidade e ainda a exaltação à figura do artista Arthur Bispo do Rosário, cujo manto é ponto de partida para uma narrativa sobre a marginalidade e a loucura.

Doramar ou A Odisseia: Histórias (170 págs.; 59,90; R$ 43,90 o e-book)

Torto Arado (2019)

Torto Arado é um dos maiores best-sellers brasileiros Foto: Todavia

No sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente. E para sempre suas vidas estarão ligadas - a ponto de uma precisar ser a voz da outra. O romance, dividido em partes (Fio de Corte, Torto Arado e Rio de Sangue), é contado por três narradoras diferentes, que vão discorrendo sobre a vida das irmãs desde a infância até meados dos anos 2000, já na vida adulta. Moradoras da Fazenda Água Negra, elas têm uma relação diferente com a terra: o pai delas é curador e domina as ervas. Trata-se de uma história de vida e morte, de combate e redenção.

Torto Arado (264 págs.; R$ 69,90; R$ 41,90 o e-book)





A Feira do Livro termina no domingo, 11 Foto: Alex Silva/Estadão

Itamar Vieira Junior na Feira do Livro

O escritor participa neste sábado, da Feira do Livro, na Praça Charles Miller. Às 19h, ele conversa com a jornalista Adriana Ferreira Silva no Palco da Praça.

Está pensando em ir? Confira antes essas dicas do Estadão para aproveitar e esticar o passeio. E, aqui, você confere a programação completa e ações promocionais programadas pelas editoras ouvidas pela reportagem.

A Feira do Livro 2023

Data: de 7 a 11 de junho

Local: Praça Charles Miller – Pacaembu – São Paulo/SP

Das 10h às 21h

Entrada Gratuita