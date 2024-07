Keanu Reeves: 'tenho 59 anos. Penso na morte o tempo todo' Foto: Estadão

Keanu Reeves, estrela de filmes como Matrix e John Wick, afirmou à rede britânica BBC que pensa “na morte o tempo todo”. Mas ao contrário do que muitos podem pensar, o pensamento lhe vem à mente de uma forma positiva.

PUBLICIDADE “Eu tenho 59 anos, então penso na morte o tempo todo”, disse o ator em entrevista publicada nesta terça, 22. “Espero [que esse pensamento] não me paralise, mas espero que me sensibilize a apreciar aquilo que temos e os relacionamentos que potencialmente ainda vamos ter”, acrescentou. Reeves está prestes a lançar o primeiro livro, The Book of Elsewhere, sobre um guerreiro imortal cujo desejo é morrer. O protagonista, que também tem longos cabelos escuros como o do ator, é conhecido apenas como “B”. A tradução ainda tem publicação programada no Brasil.

A obra foi escrita em parceria com o autor de ficção científica China Miéville e é baseado na série de quadrinhos de Reeves, BRZRKR, que será adaptada para um filme de ação na Netflix no futuro e uma série de anime.

Keanu Reeves assina o roteiro regado a sangue das aventuras existenciais de "BRZRKR", além de emprestar suas feições ao herói Berzerker

A história tem semelhanças com a vida do próprio Reeves. Em 1999, a filha do ator com a atriz Jennifer Syme morreu após o parto. Com a perda, o casal se separou. Em 2001, Jennifer também morreu vítima de um acidente de carro. No início dos anos 90, Reeves já havia dado adeus a River Phoenix, irmão de Joaquim Phoenix, vítima de uma overdose aos 23 anos.

No romance, B, assim como John Wick, é habituado a sair na pancadaria. A versão em quadrinhos foi sucesso de crítica e público.

Além do romance e adaptação do quadrinho, Reeves retomou a carreira musical à frente da banda Dogstar, que em julho de 2023 anunciou o lançamento de um novo álbum após mais de duas décadas sem lançamentos.

Publicidade

“Talvez, em última análise, a fantasia de construir outro mundo traga algum tipo de conforto de alguma forma”, admite ele na entrevista.