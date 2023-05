Livros no BookTok: Influenciadores indicam obras descobertas por meio do TikTok

Se você gosta de literatura e utiliza o TikTok, é provável que já tenha se deparado com o BookTok. Nicho específico para pessoas que gostam de ler, a hashtag #booktokbrasil conta com, aproximadamente, 14 bilhões de visualizações, segundo Ronaldo Marques, líder de parcerias de conteúdo do TikTok Brasil.

Na rede, há conteúdos para todos os gostos: amantes de suspense, obcecados por romances, admirados por fantasias. Alguns livros, porém, viralizam na plataforma e se tornam um fenômeno entre os booktokers, nome dado às pessoas que produzem e consomem esse tipo de conteúdo.

A plataforma também deu mais visibilidade a assuntos que antes, mesmo já sendo tema de livros clássicos, ainda eram tabu. Dentre as obras que mais conquistam o público na rede estão romances LGBT+ e livros que discutem temas sociais, como machismo e racismo, em uma linguagem contemporânea.

Leoni Lane e Tiago Valente estão entre os criadores que fazem sucesso no BookTok. Leoni soma mais de 16 milhões de curtidas na rede social, enquanto Tiago, que também é escritor, tem mais de 9 milhões. Em entrevista ao Estadão, eles responderam quais foram os melhores livros que descobriram por meio do TikTok. Veja a seguir:





Os sete maridos de Evelyn Hugo (Tiago e Leoni)

Escrito por Taylor Jenkins Reid, Os sete maridos de Evelyn Hugo conta a história de Evelyn Hugo, uma estrela de Hollywood que sempre esteve sob os holofotes. Prestes a completar 80 anos, a atriz decide relatar a sua história de vida, mas com uma condição: que a jornalista iniciante Monique Grant seja a entrevistadora.





Daisy Jones and the Six (Leoni)

Da mesma autora, Daisy Jones and the Six virou uma série adaptada para a Amazon Prime Video recentemente. A trama conta a história da banda fictícia que dá nome ao título, sucesso nos anos 1970. No livro, Daisy Jones e os integrantes revelam os motivos que levaram à separação do grupo em 12 de julho de 1979.





A vida invisível de Addie LaRue (Leoni)

Escrita por V.E. Schwab, A vida invisível de Addie LaRue conta a história de Addie, uma jovem que não queria pertencer a ninguém nem a lugar nenhum. Em um momento de desespero, ela faz um pacto que a permite viver para sempre, mas com uma condição: ninguém poderá se lembrar dela. Trezentos anos depois, Addie encontra, em uma livraria, um rapaz que muda a sua história ao dizer: “Eu me lembro de você”.





Foi assim que tudo explodiu (Tiago)

Foi assim que tudo explodiu conta a história de Amir Azadi, que viaja até a Itália após vivenciar um relacionamento que não deu certo. Homossexual e muçulmano, o personagem se depara com um desafio após ter que passar por um interrogatório no aeroporto, onde é obrigado a dizer “toda a verdade e nada além da verdade” para um oficial da alfândega nos Estados Unidos. O livro foi escrito por Arvin Ahmadi.

A Mandíbula de Caim (Tiago)

Fenômeno no TikTok e criado pelo autor Edward Powys Mathers, o Torquemada, em 1934, A Mandíbula de Caim chamou a atenção por ser um livro enigma – os leitores são os encarregados de descobrir o mistério que percorre a história. Reza a lenda que poucos foram os que conseguiram solucioná-lo.





Heartstopper (Tiago)

Heartstopper é uma sequência de quadrinhos escrita por Alice Oseman. A obra fez sucesso por retratar a história de amor entre dois adolescentes de uma forma leve e tratando sobre questões da adolescência. No ano passado, as HQs viraram série na Netflix.





