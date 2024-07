Dedicação, foco, treino, sacrifícios e superações são algumas das palavras que nos veem à mente quando pensamos na trajetória dos atletas olímpicos. Mas como os livros estão envolvidos em uma rotina tão exigente quanto a desses esportistas, se é que estão?

Atletas olímpicos leem com frequência? Quais títulos recomendariam? Há exemplares nas malas para a Vila Olímpica?

PUBLICIDADE Foram essas perguntas motivaram o Estadão, às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a procurar atletas que representarão o País a partir desta sexta-feira, 26 de julho, na capital francesa, e pedir indicações de leitura, seja de livros que eles já leram e recomendariam, ou livros que estão lendo e os acompanharão durante a batalha pelo ouro na competição. Entre os atletas leitores estão nomes como Hugo Calderano, mesatenista brasileiro que já chegou ao 3º lugar do ranking mundial, Gabi Guimarães, capitã da seleção brasileira de vôlei, Bia Ferreira, bicampeã mundial de boxe, e Fernando Scheffer, nadador medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

Gabi Guimarães, Hugo Calderano e Bia Ferreira foram alguns dos atletas que indicaram livros de que gostaram muito. Foto: @gabiguimaraes10 via Instagram e Wander Roberto/COB/Divulgação

Alguns enviaram mensagens explicando suas escolhas, enquanto outros foram representados por assessorias de imprensa. Dois atletas, inclusive, mandaram duas indicações. Entre todos os títulos, foi possível perceber um padrão, com muitos livros de desenvolvimento pessoal e autoajuda, livros sobre esportes e até a autobiografia de um dos grandes atletas da história do Brasil.

Confira todas as indicações:

Hugo Calderano (tênis de mesa)

Cabeça de Campeão, de François Ducasse e Makis Chamalidis

“O François Ducasse trabalhou comigo na minha preparação mental antes dos Jogos Olímpicos do Rio. Ele faleceu poucas semanas antes da minha estreia na Rio 2016, mas o seu livro me trouxe insights importantes que me ajudam até hoje.” (Citadel, 394 págs.; R$ 52, 90 | E-book: R$ 34,90)

Gabi Guimarães (vôlei)

O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday

“Um dos melhores livro que já li. Aborda como podemos enfrentar as dificuldades que aparecem em nosso caminho e nos fortalecermos com elas. Como transformar os obstáculos em oportunidades pelo meio do estoicismo. Gosto muito de ler sobre o estoicismo e o Ryan é um autor que sempre usa os fundamentos do estoicismo em seus livros.” (Intrínseca, 240 págs,; R$ 54,90 | E-book: R$ 36,90)

Thaísa Daher (vôlei)

O Jeito Harvard de Ser feliz, de Shawn Achor

"Psicologia positiva - a importância de manter uma mente saudável, buscando observar os pontos positivos e de aprendizado das situações, traz exercícios práticos para mudança de estado físico e mental." (Benvirá, 216 págs.; R$ 52 | E-book: R$ 42) Desbloqueie o Poder da Sua Mente, de Michael Arruda "Entender como nosso cérebro funciona e o poder que temos de influenciar nosso subconsciente, mudar nossas programações e ter resultados melhores." (Gente, 192 págs.; R$ 64,90 | E-book: R$ 31,54) Tota Magalhães (ciclismo) Garra: O Poder da Paixão e da Perseverança, de Angela Duckworth "Fala do poder da perseverança e da paixão. A autora e psicóloga mostra, através de estudos e exemplos, que nem sempre os mais talentosos tem sucesso. Na verdade, o que te ajuda a chegar no sucesso é sua 'garra'."

"Isso não significa que ser talentoso não importa, mas que quando os tempos difíceis chegam, o que nos faz seguir adiante é a nossa paixão e a nossa perseverança." (Intrínseca, 336 págs.; R$ 69,90 | E-book: R$ 39,90) Bia Ferreira (boxe) Dentro e Fora dos Ringues, de Jônatas Marques Caratti "Ganhei esse livro do próprio escritor, autografado. Ele conta a história do boxe e dos boxeadores brasileiros. Gostei muito porque pude conhecer um lado do meu esporte que eu não tinha noção que já tinha acontecido." (Appris, 307 págs.; R$61) Rafael Macedo (judô) Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren "Já li duas vezes, é um dos meus preferidos. Esse livro é de estudo baseado na Bíblia, que nos ajuda a refletir sobre qual é o nosso propósito aqui neste mundo, onde está meu coração e minhas propriedades e como posso melhorar minhas atitudes e comportamentos em meio às situações da vida cotidiana." (Vida Livros, 400 págs.; R$37) Fernando Scheffer (natação) Força de Vontade Não Funciona, de Benjamin Hardy "Fala sobre o poder de influência que nosso ambiente tem sobre a gente, e como apenas querer muito alguma coisa não vai funcionar se o nosso ambiente não for propício para isso." (Leya, 258 págs.; R$ 27,21 | E-book: R$ 24,90) Guilherme Basseto (natação) Essencialismo, de Greg Mckeown "É um livro que fala sobre quando tentamos fazer tudo ao mesmo tempo, acabamos não fazendo nada com excelência. O essencialista não procura fazer menos, procura fazer apenas as coisas certas. Tanto no mundo corporativo, como no esporte de alto rendimento, devemos ter clareza em nossos pensamentos e concentrar nossa energia para tomar as melhores decisões." (Sextante, 272 págs.; R$48,68 | E-book: R$ 33,24) Kayky Mota (natação) Diário Estoico, de Ryan Holiday e Stephen Hansleman "Lê diariamente Diário Estoico, de Ryan Holiday e Stephen Hansleman, porque é um livro que tem uma passagem para cada dia do ano." (Intrínseca, 496 págs.; R$48,68 | E-book: R$ 26,64)

Potencial Oculto, de Adam Grant

“Acabou de ler Potencial Oculto, de Adam Grant, que é um livro que aborda como podemos fortalecer as habilidades necessárias para melhorar nosso próprio potencial.” (Sextante, 288 págs.; R$ 44,92 | E-book: R$ 26,59)

MP Heitmann (natação)

Resgate do Tigre, de Collen Houk (2º livro da série A maldição do tigre)

“Não tem lido muito ultimamente por causa da rotina de treinos. Gosta muito de livros que misturam ficção, romance e aventura porque ajudam no descanso mental pós treino. O último que leu foi o Resgate do Tigre, de Collen Houk.” (Arqueiro, 522 págs.; R$ 47 | E-book: R$ 11,39)

Ulan Galinski (mountain bike)

Guga, um brasileiro, de Gustavo Kuerten

“O livro que eu li nessa reta final de ciclo olímpico foi Guga, um brasileiro, sem dúvida foi um livro que me inspirou bastante. Conta a história do maior tenista brasileiro da história, sua jornada, sua caminhada, como ele encarou os desafios da carreira, várias curiosidades interessantes, mentalidade. Ele foi um cara que foi pioneiro em âmbito mundial nesse esporte, a gente nunca tinha tido um brasileiro que tinha chegado tão longe no ranking mundial como o Guga, e é o caminho que eu estou buscando, então foi um livro que me inspirou bastante.”

“Gosto bastante de ler biografias de grandes atletas e entender a mentalidade desses esportistas, seus desafios, e como eles encaram suas jornadas para chegar ao topo. Ainda não escolhi o livro que eu irei levar para as Olimpíadas, mas, com certeza, vai ser algo relacionado a isso, talvez uma outra biografia de outro grande nome do esporte mundial.” (Sextante, 384 págs.; R$ 29,90)

Raiza Goulão (mountain bike)

O Jogo Mental, de Renato Endo

“A cada ano que passa vejo mais importância do trabalho mental para alcançar o equilíbrio que um atleta precisa. Estou sempre buscando ler livros nessa linha, na busca do estado de flow.”

“Esse livro que eu super indico se chama O Jogo Mental, um livro que acho que resume o que venho trabalhando na parte psicológica e mentalização nos últimos anos. Alguns pontos bem legais são exemplos de atletas com modos de seguir uma carreira, com momentos de superação e outros de nem tanto sucesso. Sempre consigo tirar algo importante disso. Esse livro está comigo no meu Kindle, leio ele bem pausadamente. Tem coisas muito boas nessa busca pelo tão sonhado estado de flow – um momento, um transe do atleta que é ímpar e que eu busco sempre.”

“Um livro que eu super indico, tanto para atletas quanto para quem busca o equilíbrio mental. É quase uma leitura diária.” (Autor independente, ‎242 págs.; R$ 59,90 | E-book: R$ 24,99)

Juliana Viana (badminton)

Nada Pode Me Ferir, de David Goggins

“Um livro bom que fala de superação, seguir em frente e ir além das suas capacidades físicas e mentais. Por isso estou levando comigo: para eu lembrar de sempre estar me superando apesar das dificuldades.” (Sextante, 320 págs.; R$ 44,92 | E-book: R$ R$ 33,24)

Juliana de Menis Campos (salto com vara)

A Filosofia Explica as Grandes Questões da Humanidade, de Clóvis de Barros Filho e Júlio Pompeu

“Eu gosto mesmo é de ficção, mas o último que eu li foi A Filosofia Explica as Grandes Questões da Humanidade.” (Casa da Palavra, 240 págs.; R$ 24, 90)