Você é daqueles que gosta de escolher suas leituras com base nas estações do ano? No inverno, para alguns, não há nada melhor do que deitar-se em um lugar aconchegante com um cobertor, tomar uma xícara de chá ou café, abrir um bom livro e ler por horas a fio.

Mas com tantas opções e lançamentos nas livrarias pode ser difícil decidir o que ler nesta época do ano. Pensando nisso, o Estadão buscou indicações de livros para ler durante o inverno dom quem entende melhor do assunto: os próprios escritores.

Entre as sugestões recebidas de sete autores brasileiros, estão lançamentos, obras mais antigas, romances, não ficção, histórias que têm relação direta com o inverno e outras para aqueles que não querem nem pensar no frio. As indicações foram enviadas por Jeferson Tenório (escritor e professor, autor de O Avesso da Pele), Natalia Timerman (escritora e médica, autora de Copo Vazio), Raphael Montes (escritor e roteirista, autor de Bom dia, Verônica), Paola Aleksandra (escritora e influenciadora de livros, autora de Amor Às Causas Perdidas), Joca Reiners Terron (escritor e poeta, autor de Onde Pastam Os Minotauros), Cidinha Da Silva (escritora e editora, autora de Um Exu em Nova York) e Pedro Pacífico, o Bookster (escritor e influenciador de livros, autor de Trinta Segundos Sem Pensar no Medo: Memórias de Um Leitor).

Da esquerda para a direita: Jeferson Tenório, Natalia Timerman, Raphael Montes, Paola Aleksandra, Joca Reiners Terron, Cidinha Da Silva e Pedro Pacífico. Foto: jeferson.tenorio.9 via Instagram, Nathalia Bergocce/Divulgação, Werther Santana/Estadão, Manoel Caldeiras/Divulgação, Hélvio Romero/Estadão, Nuno Biazzo/Divulgação e Acervo Pessoal

Confira os livros e por que cada escritor os indica

Joca Reiners Terron

Posta Restante, por Cynthia Rimsky

“Conta a história da própria autora que, após encontrar um antigo álbum de fotos de uma família em férias e nele deparar com seu sobrenome, sai numa viagem à procura de suas raízes até a gélida Ucrânia, aquecida apenas por arquivos, documentos, fotos e lembranças.” (Relicário, 2019, 224 págs.; R$59,90)

Posta Restante, por Cynthia Rimsky (Relicário, 2019). Foto: Relicário/Divulgação

Raphael Montes

Arte e Medo, por David Bayles e Ted Orland

“O livro reflete sobre o fazer artístico, sobre o processo criativo, sobre as frustrações e os anseios que todo artista enfrenta, seja um escritor, um músico, um artista plástico ou um ator. Foi uma leitura que me trouxe boas reflexões e algumas provocações. Sem dúvida, vai agradar a todos que se interessam por arte e criação.” (Seiva, 2024, 128 págs.; R$ 58,90 | E-book: R$ 49,90)

Arte e medo, de David Bayles e Ted Orland Foto: Seiva/Divulgação

Cidinha da Silva

Vozes Negras: A Arte e o Ofício da Escrita

“Um livro da década de 1980, tardiamente publicado no Brasil, que apresenta entrevistas saborosas de 14 escritoras negras estadunidenses. As entrevistadas nos oferecem análises profundas e bastante factuais sobre a operacionalidade interseccional de racismo, sexismo, classismo e lesbofobia, entrelaçados ao fazer literário de cada uma.” (Org. Claudia Tate / Darkside, 2023, 400 págs.; R$75)

Vozes Negras: A Arte e o Ofício da Escrita (Org. Claudia Tate / Dark Side, 2023) Foto: Darkside/Divulgação

Jeferson Tenório

Literatura Infantil, por Alejandro Zambra "É um livro intimista sobre paternidade. Uma espécie de carta ao filho, mas também é uma reflexão delicada e inteligente sobre a literatura e o fazer literário." (Companhia das Letras, 2024, 224 págs.; R$57 | E-book: R$ 39,90)

Literatura Infantil, por Alejandro Zambra (Companhia das Letras, 2024) Foto: Companhia das Letras/Divulgação

Natalia Timerman

A Mulher de Dois Esqueletos, por Julia Dantas

“Romance híbrido e sofisticado, vai do isolamento à maternidade e pensa a ética da escrita diante da tragédia. O brilhante capítulo ‘Os Ramis’ se passa no frio de Porto Alegre e do Uruguai e desfila a genialidade da narradora mirando a genialidade da família Ramil. A editora Dublinense, aliás, tem publicado seus livros por estações, e Julia Dantas figura na Coleção de Inverno ao lado da nigeriana Buchi Emecheta, da catalã Marta Orriols e da portuguesa Ana Margarida de Carvalho.” (Dublinense, 2024, 160 págs.; R$ 69,90 | E-book: R$ 49,90)

A Mulher de Dois Esqueletos, por Julia Dantas (Dublinense, 2024) Foto: Dublinense/Divulgação

Paola Aleksandra

Alto Teor Amoroso, por Elliot Fletcher (Harlequin, 2024) Foto: Harlequin/Divulgação

Pedro Pacífico

A Mercadoria Mais Preciosa, por Jean-Claude Grumberg

“Um casal de lenhadores é surpreendido com um presente jogado de um trem. E é a partir desse acontecimento que o autor francês descreve a brutalidade do nazismo e dos campos de concentração a partir de uma escrita simples e com personagens que despertam a compaixão no leitor. Essa pequena obra, construída quase como se fosse uma fábula, encanta pela sensibilidade e incomoda pela tristeza dos acontecimentos descritos. Um livro sobre escolhas dilacerantes e sobre o amor como laço que une o desconhecido.” (Todavia, 2019, 80 págs.; R$39,92 | E-book: R$ 23,90)