Quantas mulheres já ganharam o Prêmio Nobel de Literatura? E homens?

A escritora sul-coreana Han Kang, autora de A Vegetariana, foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura nesta quinta-feira, 10. Ela agora integra uma pequena lista de autoras femininas já laureadas com o prêmio. Dos 121 ganhadores do prêmio, apenas 18 foram mulheres.

Han Kang foi vencedora do Prêmio Nobel de Literatura nesta quinta, 10. Foto: Lee Jin-man/AP

A primeira autora a receber o Nobel de Literatura foi a sueca Selma Lagerlöf em 1909. A segunda mulher seria laureada 17 anos depois: foi a italiana Grazia Deledda, em 1926. Veja a lista de todas as mulheres vencedoras do Nobel de Literatura:

Selma Lagerlöf (1909)

Grazia Deledda (1926)

Sigrid Undset (1928)

Pearl Buck (1938)

Gabriela Mistral (1945)

Nelly Sachs (1966)

Nadine Gordimer (1991)

Toni Morrison (1993)

Wisława Szymborska (1996)

Elfriede Jelinek (2004)

Doris Lessing (2007)

Herta Müller (2009)

Alice Munro (2013)

Svetlana Alexievich (2015)

Olga Tokarczuk (2018)

Louise Glück (2020)

Annie Ernaux (2022)

Han Kang (2024)