Quem são os autores confirmados da Flip 2023? Veja lista e programação em homenagem a Pagu em SP

Os autores convidados da 21ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2023), que será entre 22 e 26 de novembro, foram anunciados na manhã desta quarta-feira, 4. A programação principal, no entanto, ainda não foi fechada - apenas foi anunciado como será o Ciclo da Autora Homenageada, feito em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (veja abaixo), em São Paulo, e que receberá, inclusive, Rudá K. Andrade, neto de Pagu e de Oswald de Andrade.

Entre os nomes confirmados, destaque para Kenneth David Jackson, um dos maiores especialistas em Pagu, a autora homenageada da Flip este ano, e responsável pela organização da primeira antologia com seus textos jornalísticos, que está sendo publicada pela Edusp; a equatoriana Mónica Ojeda, autora de Mandíbula (Autêntica Contemporânea) e a alemã Nora Krug, ilustradora responsável pela adaptação de Sobre a Tirania, de Timothy Snyder, para graphic novel, com edição pela Companhia das Letras.

Serão 13 escritores e escritoras estrangeiras, e a lista inclui, ainda, entre outros a poeta argentina Laura Wittner; Akwaeke Emezi, da Nigéria, presente nas livrarias brasileiras com Água Doce (Kapulana) e A Morte de Vivek Oji (Todavia) e o ucraniano Ilya Kaminsky, autor de República Surda (Companhia das Letras).

Adriana Armony autora de Pagu no Metrô, entre outros romances Foto: Adriana Armony/Acervo pessoal

Entre os brasileiros, destaque para Adriana Armony, autora de Pagu no Metrô (Nós), um romance que investiga a passagem de Patrícia Galvão por Paris, além das poetas Luiza Romão, Marília Garcia, Angélica Freitas e Bruna Beber. Itamar Vieira Jr., autor de Torto Arado, e Eliane Marques, de Louças de Família (Autêntica Contemporânea) também estão entre os convidados.

A Flip terá, ainda, Augusto de Campos como o autor em foco. Aos 92 anos, o poeta é também autor de Pagu, uma das biografias da escritora.

Programação do Ciclo da Autora Homenageada

A homenagem a Pagu acontece durante o festival, em Paraty, e antes, em São Paulo. De 24 a 28 de outubro, escritores e pesquisadores participam de um ciclo de debates no CPF Sesc (Rua Dr. Plínio Barreto, 285), que terá transmissão pelo YouTube.

Terça, 24

19h30 - 21h30

Mesa 1: As Pagus de cada um

Convidados: Rudá K. Andrade, Lúcia Maria Teixeira, Marcelo Ariel

Quarta, 25

19h30 - 21h30

Mesa 2: Pagu e a escrita de mulheres

Convidados: Maria José Silveira, Adriana Armony e Thelma Guedes

Quinta, 26

19h30 - 21h30

Mesa 3: Poéticas de Pagu

Convidados: Cida Pedrosa, Nádia Gotlib, Telma Scherer

Sexta, 27

19h30 - 21h30

Mesa 4: Arte, Jornalismo e Prisão: A vida intensa de Pagu

Convidados: Lia Zatz, Gênese Andrade e Preta Ferreira

Sábado, 28

15h - 18h

Apresentação artística + bate papo: Pagu e o teatro

Leitura dramática: Martha Nowill

Convidadas: Christiane Tricerri, Gilka Verana, Lilian de Lima

Veja a lista de autores estrangeiros da Flip 2023

Akwaeke Emezi (Nigéria, EUA)

Alana Portero (Espanha)

Christina Sharpe (EUA)

Kenneth David Jackson (EUA)

Dionne Brand (Trinidad e Tobago, Canadá)

Ilya Kaminsky (Ucrânia, EUA)

Kelefa Sanneh (Inglaterra, EUA)

Laura Wittner (Argentina)

Manuel Multimucuio (Moçambique)

Marion Aubert (França)

Mónica Ojeda (Equador)

Nora Krug (Alemanha)

Sinéad Gleeson (Irlanda)

Veja a lista dos autores brasileiros

Autor de 'Torto Arado', Itamar Vieira Junior está na programação principal da Flip 2023 Foto: Renato Parada