Zadie Smith é implacável ao se desfazer de livros: ‘Sinto que vão me enterrar viva’

Smith descreve seu escritório, onde estão muitos de seus livros, como uma “distorção do tempo”. As paredes estão decoradas com pequenos retratos que ela comprou de um artista de rua quando tinha 22 anos, achando que os retratados lembravam vagamente vários de seus vizinhos e familiares. Ao lado deles está um pôster do Eminem, de quando ela escreveu sobre o rapper para a revista Vibe, em 2002. (Nossa visita ocorreu durante o último suspiro do Brat summer, e Smith se mostrou irritada com a hiperpopularidade de Charli XCX: “Agora nunca mais conseguiremos vê-la ao vivo. É a única ambição que me resta na vida – ser convidada para uma festa da Charli XCX”). O que aconteceu com aquele belo exemplar de Decoded, livro de memórias de Jay-Z, de quando ela estava escrevendo sobre ele? Ela não faz ideia.

No que Smith descreveu como uma nova fase, ela começou a manter cópias de seus trabalhos anteriores: “Normalmente, eu me desfaço deles. Mas estou tentando ser menos fóbica sobre sua existência”. Em geral, ela limpa seus materiais de pesquisa depois de terminar um projeto, deixando-os na calçada para nunca mais precisar vê-los. Ainda restam alguns livros vitorianos e sobre as Índias Ocidentais por aí, da época em que ela estava trabalhando em seu romance histórico A fraude, publicado no ano passado e agora em edição de bolso. Ela tinha mais de quarenta romances esgotados do outrora célebre e agora totalmente obscuro William Harrison Ainsworth – resta apenas um.