Mas há o outro lado da moeda. Além de nem todo mundo ter cama sobrando em casa, mais de um quarto dos casais que tentam divórcio do sono acaba eventualmente voltando a compartilhar a cama depois de acordo com a entidade americana. Para mais de um terço, a falta do outro foi o que os uniu novamente. A redução da intimidade também pode impactar a vida sexual do casal. E, para algumas pessoas, dormir sozinhas ainda pode afetar a sensação de segurança, levando a um estado de vigilância e, ironicamente, à insônia.

Pra quem acha o divórcio do sono muito radical, especialistas da Sleep Foundation sugerem algumas alternativas. Se o problema forem os roncos, vale tentar investigar e tratar apneia do sono. Mudar hábitos - e tentar ajustar horários, por exemplo - é outro caminho. Se uma pessoa prefere ficar acordada até tarde, ela pode tentar dormir mais cedo, evitando assim acordar o parceiro. Usar máscara para bloquear a luz e lançar mão de protetores auriculares também podem ser tentativas, além de copiar o chamado estilo escandinavo de dormir. Significa compartilhar a mesma cama, mas com cobertor e roupa de cama próprios, até porque um pode sentir mais calor ou mais frio que o outro. De quebra, assim também se evita o clássico puxão de coberta.