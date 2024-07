Dormir em cômodos separados pode trazer benefícios aos casais, dizem especialistas; entenda

NOVA YORK (AP) - Michael Solender e sua mulher estão juntos há 42 anos. Eles dormiram na mesma cama nos primeiros dez e, depois disso, passaram a dormir em quartos separados. A separação durante o sono se deu pelo fato de ele ter desenvolvido um ronco crônico e pesado que acabou levando ao diagnóstico de apneia do sono e ao uso de um aparelho CPAP.

O ronco, as variações de temperatura, os roubos de cobertores e o ato de se mexer e virar muitas vezes levam alguns parceiros a dormir separadamente. Outras questões também estão em jogo, incluindo doenças, diferentes turnos de trabalho e cônjuges que vão para a cama e se levantam em horários diferentes.

Mais de um terço dos americanos disseram que ocasionalmente ou consistentemente dormem em outro quarto para deixar um companheiro mais confortável, de acordo com um estudo da Academia Americana de Medicina do Sono realizado no ano passado. Os homens são os que geralmente vão para o sofá ou para o quarto de hóspedes.

E, talvez surpreendentemente, são os millennials que mais fazem isso, em vez de pessoas mais velhas.

Mais de um terço dos casais americanos dormem em quartos separados, segundo estudo.

A Dra. Seema Khosla, pneumologista e porta-voz da Academia, disse que dormir o suficiente, geralmente de sete a oito horas para adultos, é importante para manter relacionamentos saudáveis.

Estudos indicam que as pessoas que dormem mal de forma consistente têm maior probabilidade de entrar em conflito com seus parceiros, disse Khosla, que é diretora médica do Centro de Sono da Dakota do Norte, em Fargo.

“É realmente uma questão de as pessoas priorizarem seu sono”, disse Khosla. “Já tive pacientes casados há 60 anos e eles juram que o fato de terem quartos separados é um motivo”. Dormir separadamente, disse ela, “provavelmente é mais comum do que pensamos”.

O mesmo vale para a apneia do sono, uma das principais causas de ronco intenso, disse Khosla. Solender contou que procurou um especialista em sono depois de perceber o impacto que a falta de dormir tinha sobre ele e sua mulher.

“Eu a acordava e acordava a mim mesmo”, disse ele. “Nunca soube que tinha apneia do sono. Eu diria que há cerca de 20 anos, comecei a adormecer em sinais vermelhos. Comecei a dormir assistindo à TV ou sentado e lendo um livro. Eu me sentia cansado constantemente. Foi quando percebi que tinha um problema.”

É importante conversar sobre o assunto

PUBLICIDADE A chave para fazer com que espaços separados para dormir funcionem é conversar sobre isso com antecedência, como Solender fez com a mulher dele. “Não se trata de evitar a intimidade. Trata-se de reconhecer que vocês podem ter intimidade, podem passar um tempo juntos, mas depois dormem separados. Essa é uma parte muito importante da conversa. Ambos os parceiros precisam entender e concordar”, disse Khosla. Ela observou cerca relutância entre seus pacientes quando sugeriu que dormissem separados. “Normalmente, é o cônjuge de alguém que está roncando ou uma pessoa cujo alarme do cônjuge o acorda às quatro da manhã ou algo assim. Nós conversamos sobre isso. E as pessoas vão reagir imediatamente dizendo: “Ah, não, não, isso não vai funcionar para mim”, disse ela.

Alguns, disse Khosla, “ficam sentados por um minuto e pensam sobre o assunto, e é perceptível que eles pensam: “Eu adoraria fazer isso, mas como vou contar ao meu parceiro?”

Parceiros têm relutância em dormir em quartos separados, mas primeiro passo é conversar sobre o assunto.

Tracey Daniels e seu marido estão dormindo separados há cerca de quatro anos. Inicialmente, não houve nenhuma grande conversa. Ela simplesmente foi para o quarto de hóspedes.

Em alta Emais Silvio Santos faz aparição rara no dia do aniversário e surpreende fãs na porta de casa; veja Constelação Familiar: entenda a técnica abordada na série ‘Uma Nova Mulher’, da Netflix Quer perder peso? Nutricionista explica média de redução de calorias por dia “Tudo começou porque meu marido ronca muito. Mas eu também tenho o sono muito leve. Ele poderia deixar cair um clipe de papel em um piso de carpete e eu acordaria”, disse Daniels, que mora em Tryon, Carolina do Norte. Mais tarde, ela disse, ela puxou o assunto depois que foi diagnosticada com câncer de mama e passou por uma cirurgia. “Ele vem, se aconchega em mim e me dá um beijo”, disse Daniels. Eles revezam seus três cães à noite. A Dra. Phyllis Zee, chefe de medicina do sono da Northwestern University Feinberg School of Medicine e diretora de uma clínica do sono no Northwestern Memorial Hospital em Chicago, disse que a separação do sono é uma prática comum em seu consultório. “Seria uma ótima ideia discutir a compatibilidade do sono antes de se casar. Costumo ver isso quando os casais já estão casados e/ou estão juntos há algum tempo e estão tentando negociar isso há algum tempo”, disse ela.

Problemas de sono são mais comuns na meia-idade.

Na meia-idade, disse Zee, o sono é menos robusto. “Em geral, a pessoa fica mais propensa a ter problemas como insônia ou apneia do sono. E isso começa a ser incômodo”, disse ela.

Embora não seja vergonhoso dormir separado, Zee disse que a tecnologia ajudou a tornar o compartilhamento da cama mais fácil em alguns aspectos. Máquinas de ruído branco, travesseiros e roupas de cama refrescantes, colchões com controles duplos de temperatura e cobertores elétricos de controle duplo podem ajudar, disse Zee. Alguns casais desistiram de dividir cobertores e passaram a usar seus próprios para facilitar o sono.

“Há todo um mercado disponível para atenuar alguns desses problemas”, disse ela. Dormir separado é mais aceito agora que as pessoas estão mais conscientes da importância de um sono de qualidade para a saúde em geral, explicou Zee.

“Por outro lado, há pesquisas que mostram que há benefícios em dormir juntos”, disse ela. “Em geral, provavelmente o mais importante é procurar ajuda profissional antes de tomar uma decisão. Os problemas são um sinal de um distúrbio do sono que pode ser tratado?”

