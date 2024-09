Dando continuidade ao pensamento olímpico, Dior mostra coleção voltada ao esporte e físico feminino

O olhar da diretora para questões femininas e o respeito pelo heritage de Christian Dior se mantêm, as novidades ficaram por conta das modelagens, recortes e decotes, que, dessa vez, trouxeram o corpo em evidência máxima. As mentes e os feitos de grandes mulheres da história, artistas com vozes potentes e questionamentos sobre o papel social da mulher na sociedade, se encontram na Dior atual, que evolui, a cada temporada, a conversa sobre questões ligadas ao feminismo. O olhar para a potência da forma física ligada ao esporte chega, desde as Olimpíadas, como um próximo passo a esta narrativa. A temporada traz, é claro, referências dos arquivos da marca, especificamente o vestido Amazone, idealizado por Christian Dior para a coleção Outono-Inverno 1951-1952 mas une a história ao olhar sensível para o mundo dos esportes e também a símbolos, significados e padrões culturais da Grécia antiga, berço das Olimpíadas e uma das paixões assumidas de Maria Grazia. Na coleção, a representatividade grega fica explícita em linguagem de moda, que se expressa principalmente pelos decotes com mangas de um ombro só, que vem em grande parte da coleção, em referência direta à imagem da toga - vestimenta típica da época - além dos vestidos plissados. Imagens inseridas com perfeição no universo Dior agregado do léxico de sportswear.

O resultado são roupas que vêm em perfeito alinhamento com a visão de SAAG que parte da ideia de usar “a moda como um atributo visual, uma afirmação de sua forma atlética”, como conta a marca sobre sua “amazona moderna”, que, com a performance, parece se aproximar do ideal da mulher Dior desta temporada. Uma estação que utiliza as inúmeras referências, técnicas, estilos e propostas para buscar o que a diretora define como “a moda volta às suas origens”. Para enfatizar a relação que conecta o corpo e aquilo que o veste, entre intenção e função”.