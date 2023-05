Karl Lagerfeld é homenageado no Met Gala, que contará novamente com Anitta

AP - É a primeira segunda-feira de maio: bem-vindo à festa do Met Gala.

Com uma transmissão ao vivo disponível no site do quando a noite começa, a arrecadação de fundos mais elegante do mundo homenageia um dos designers mais prolíficos - e controversos - do mundo, o falecido Karl Lagerfeld, como tema da festa estrelada.

Então, como o homem do momento, que morreu em 2019, se sentiria com todo o alvoroço? Lagerfeld era um estudante de história, com certeza, mas seus olhos estavam sempre no futuro.

“Karl nunca quis ter uma retrospectiva quando estava vivo. Ele sentiu que era fúnebre. Lembrava que (Cristóbal) Balenciaga e (Coco) Chanel nunca tiveram quando estavam vivos”, disse William Middleton, que escreveu a biografia Paradise Now: The Extraordinary Life of Karl Lagerfeld.

Anna Wintour, editora da revista Vogue, em festa do Met Gala, em 2019 Foto: Charles Sykes / Invision / AP

E agora?

“Ele acreditava muito na história da moda, então faz parte da história da moda agora. Não acho que ele teria problemas com isso”, concluiu Middleton.

Outros não têm tanta certeza.

Caroline Lebar trabalhou com Lagerfeld por 35 anos, chegando a ser vice-presidente sênior de imagem e comunicação de sua marca homônima. Lagerfeld adorava o Met, mas sempre dizia: “Não sou um artista, sou um criador de moda”, disse Lebar no site da empresa.

“Ele não achava que seu trabalho pertencia a um museu. Anna Wintour também mencionou isso quando fez o anúncio sobre o tema”, explicou Lebar.

A gala apenas para convidados arrecadou US$ 17,4 milhões no ano passado para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, um departamento autofinanciado com um orçamento dependente do caso da lista A. O preço de participação subiu este ano para US$ 300 mil por uma mesa e US$ 50 mil por um único ingresso.

Combinação de fotos mostra Michaela Coel (E), Penelope Cruz, Dua Lipa e Roger Federer Foto: AP

Empresas e marcas compram mesas e recebem muitos dos cerca de 400 convidados esperados este ano de moda, cinema, música, teatro, esportes, tecnologia e mídia social. Eles foram convidados a se vestir “em homenagem a Karl” pela idealizadora da gala, Wintour, amiga próxima de Lagerfeld que se inscreveu no evento pela primeira vez em 1995 e assumiu o comando em 1999.

A publicitária de moda Eleanor Lambert pensou no Met Gala em 1948 como uma arrecadação de fundos para o recém-fundado Costume Institute. Foi um jantar realizado em outro lugar. A ideia é comemorar a abertura da grande exposição do instituto a cada ano, desta vez chamada Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.

A moda americana foi a vibe do ano passado, com um glamour dourado e gravata branca. Camp foi o tema em 2019, produzindo a que é considerada uma das exibições de roupas mais malucas pela multidão de celebridades.

Katy Perry usou um lustre e vestiu uma roupa de hambúrguer. Lady Gaga fez um strip-tease de quatro camadas na Grand Staircase do Met e Jared Leto carregou uma versão teatral de sua própria cabeça.

Vestir-se com o tema Lagerfeld pode ser fácil para os convidados com estilistas capazes de obter as melhores peças vintage das casas de moda onde ele trabalhou: Chanel, Fendi, Chloé, Jean Patou, Balmain, sua própria marca e muito mais.

Os cinco anfitriões deste ano incluem Wintour, como de costume, juntamente com Michaela Coel, a embaixadora de longa data da Chanel, Penélope Cruz, o recém-aposentado astro do tênis Roger Federer e Dua Lipa.

Anitta participará novamente da festa e, na véspera, ela postou uma foto usando um microbiquini vintage da Chanel, lançado em 1196 e que já foi usado por Kim Kardashian, em 2018.. O top é formado por dois círculos pretos que carregam a logo da marca ao centro, eles cobrem as aréolas dos seios e sãos sustentados por fios pretos. Nos pés, botas de pelos brancos. O biquíni está avaliado em R$ 7 mil.