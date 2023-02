Naomi Campbell receberá prêmio por sua luta antirracista na moda

ANSA - A supermodelo e ativista Naomi Campbell receberá o prêmio A Moda Veste a Paz no próximo dia 21 de março, Dia Mundial contra o Racismo, em Roma, anunciaram os organizadores nesta terça-feira, 14.

A ação foi idealizada pelo fundador da African Fashion Gate (AFG), Nicola Paparusso, e tem o patrocínio da Câmara Nacional da Moda Italiana e do Escritório Nacional Antidiscriminação Racial da Presidência do Conselho de Ministros da Itália.

Naomi Campbell é fundadora da Fashion for Relief, uma ONG que ajuda entidades e fundações de caridade Foto: Hannah McKay/ Reuters





Naomi é a fundadora da Fashion for Relief, uma ONG que ajuda entidades e fundações de caridade, e será premiada por “ter assumido e apoiado com continuidade uma campanha contra o racismo na moda e além”.

A filha de Nelson Mandela e presidente honorária da AFG, Makaziwe Mandela, e a atual líder da organização, Marietou Dione, serão as responsáveis por entregar o prêmio para a modelo.

Além de Naomi, outras pessoas serão reconhecidas por sua atuação social, como o CEO do Grupo Bulgari, Jean-Christophe Babin, por “seu compromisso em promover valores de igualdade e diversidade”; e Piero Piazzi, presidente da Women Management, e Massimo Leonardelli, CEO da Leonardelli PR, por seu empenho como embaixador e presidente da To.Get, entidade que atua em Uganda e no Sudão do Sul para ajudar crianças órfãs e soropositivas em parceria com as freiras Combonianas e especialistas do hospital Policlínico Gemelli de Roma.