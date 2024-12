O quiet luxury venceu: O que significa a escolha de Mocha Mousse como a cor de 2025

THE WASHINGTON POST - Saborear uma sobremesa suntuosa. Afundar numa cadeira macia e felpuda. Vivenciar a natureza. E fazer tudo isso com um look elegante e refinado. A Pantone espera que sua escolha de 2025 para a cor do ano, o Mocha Mousse, atenda à necessidade de harmonia entre conforto e glamour das pessoas.

PUBLICIDADE “Estamos vivendo uma época em que tem tanta coisa acontecendo que precisamos de algo mais sóbrio, digamos assim, e, ao mesmo tempo, não queremos nada pesado”, diz Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute. “Queremos um pouco de paz. Queremos nos sentir contentes. Essa cor dá uma sensação de leveza. Sim, é um marrom, mas não é um marrom pesado.” Até mesmo a representação visual do tom marrom quente – uma sobremesa de dar água na boca, numa luxuosa xícara de vidro – tem tudo a ver com transmitir uma sensação de leveza.

Série 'Succession' foi uma das responsáveis por popularizar o quiet luxury. Foto: HBO/Reprodução

A escolha do Mocha Mousse pela Pantone é o mais recente indicador de que as ideias culturais sobre o marrom estão mudando. Historicamente, a cor quase nunca foi vista como um marcador de sofisticação e riqueza – muitas vezes é considerado algo sujo ou monótono. Mas a ascensão do quiet luxury (saiba mais sobre o termo aqui) e a conexão do marrom com o trabalho artesanal mudaram seu destino.

Publicidade

Os estudos de associação de palavras a cores do Pantone Color Institute confirmaram essa observação. “Agora ela é muito mais aceita como uma cor luxuosa, como num belo par de botas marrons ou numa pátina no piso de um apartamento”, diz Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute. “Ela dá uma presença reconfortante, luxuosa e, ao mesmo tempo, muito natural.”

O Mocha Mousse evita um dos maiores debates atuais do design: minimalismo neutro versus maximalismo ousado. Ele proporciona uma “neutralidade rica”, diz Eiseman, o que significa que é uma vindicação dos tons neutros, embora ela acrescente que também possa servir como um “tom fundamental [que] cria a base sobre a qual se pode criar camadas” para um visual mais vibrante.

Mocha Mousse é considerado um marcador de sofisticação e riqueza. Foto: Oscar Calçados via Pinterest

A Pantone faz sua seleção anual perguntando “que qualidades as pessoas estão procurando e o que as cores podem oferecer”, diz Pressman, que afirma que o Mocha Mousse é uma progressão natural das escolhas dos últimos anos. Em 2023, o Viva Magenta tinha como objetivo traçar um “novo caminho ousado”, diz ela. Dito isso, “a vida fica um pouco solitária se não tem ninguém ao seu lado”, acrescenta Pressman, então o Peach Fuzz de 2024 veio para evocar aconchego e gentileza. E agora, com o Mocha Mousse, tudo gira em torno de “uma visão holística de reunir seu bem-estar mental, espiritual e físico e se encher de energia”.

A tradição da Pantone de nomear uma Cor do Ano começou na virada do ano 2000, diz Eiseman. “As pessoas ligavam ou mandavam e-mails para a Pantone, perguntando: ‘Qual é a cor do novo milênio?’. E isso, você sabe, levantou uma questão”. No final de 1999, a Pantone simplesmente disparou um comunicado à imprensa declarando o Azul Cerúleo como sua primeira Cor do Ano.

Publicidade

Mocha Mousse é a cor de 2025, segundo Pantone. Foto: Luise via Pinterest

Agora, o anúncio é um rolo compressor – e muito mais calculado. Eles decidem a cor na primavera, porque a Pantone trabalha em coordenação com uma série de empresas que lançam produtos associados no dia em que anunciam a escolha. Este ano, por exemplo, a Pura lançou duas fragrâncias associadas à cor: Mocha Suede e Mocha Moments. Algumas das outras ofertas são papel de parede, móveis, maquiagem, fones de ouvido, joias e até mesmo um celular Motorola Razr que tem couro vegano com tons de café.

Mas tenha certeza de que você realmente adore qualquer produto Mocha Mousse que venha a escolher, pois uma de nossas únicas certezas é que, no ano que vem, uma nova tonalidade vai ganhar destaque. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU