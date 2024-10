O vidro como um veículo para a essência

Outro aspecto menos conhecido de sua trajetória é a atuação no universo da moda. Wynne teve uma colaboração significativa com a marca Dior, com destaque para seu trabalho na decoração da House of Dior, em Seul, em 2015. Lá, ele criou esculturas de texto, incluindo a peça J’Adore, de vidro espelhado, que se tornou parte icônica da instalação. Essa colaboração, que ele chama de “acidente orgânico” e da qual ele fala com carinho e entusiasmo, acabou por criar um ambiente luxuoso e sofisticado que se alinhava com a estética da Dior. Para o artista, este é apenas um exemplo de como a fluidez pode proporcionar novas alquimias. “Cada vez mais, o mundo da arte, do design e da moda tende a desafiar esses limites, fundindo-se em estéticas”, comenta.

Um exemplo dessa fusão são as joias artesanais de Wynne. O artista apresentou um anel feito com sua própria impressão digital. Inspirado pelos debates contemporâneos sobre inteligência artificial e reconhecimento facial, Wynne propõe um anel que leva a impressão do próprio dedo, demonstrando a fluidez não apenas entre a arte e o design, mas também entre o mundo virtual e o sensorial, sublinhando as fronteiras cada vez mais tênues entre esses universos.