Pharrell Williams estreia na Louis Vuitton em Paris com Rihanna grávida de garota-propaganda

O músico e designer americano Pharrell Williams inaugura nesta terça-feira uma nova era no mundo da moda com a primeira coleção para a Louis Vuitton, um evento para o qual a marca de luxo francesa não poupou esforços.

Uma parte das margens do rio Sena em Paris, desde a centenária Pont Neuf até a Praça da Concórdia, será isolada durante a tarde para preparar o desfile de Williams, o primeiro músico pop a assumir a responsabilidade de liderar uma grife.

O desfile, que espera contar com a presença de várias estrelas, acontece à noite, no primeiro dia da Semana de Moda masculina.

Ele tem uma extensa lista de contatos, começando pela cantora Rihanna, que estrela a primeira foto oficial desta colaboração entre Pharrell Williams e Louis Vuitton.

A estrela caribenha aparece exibindo a barriga grávida, cercada por bolsas Louis Vuitton de cores diferentes, em gigantescos cartazes que já inundam Paris.

Williams (50 anos) é autor de grandes sucessos como a música “Happy” e um confesso viciado em moda desde que começou no mundo do rap e hip-hop em 1992.

Louis Vuitton o nomeou diretor artístico das coleções masculinas em 14 de fevereiro passado, substituindo Virgil Abloh, um criador americano que deu um impulso decisivo à marca para abraçar a cultura urbana e que faleceu em novembro de 2021.

Abloh foi o primeiro criativo negro a assumir essa posição de responsabilidade em um dos grandes ícones da moda francesa.

Sem tabus

Agora, a Louis Vuitton, que faz parte do poderoso grupo LVMH, quebra barreiras ao contratar um rapper e produtor musical mulato, sem formação específica no mundo da moda, embora Williams já tenha feito incursões nesse setor no passado.

O músico colaborou, entre outros, com Karl Lagerfeld, o “kaiser” da moda francesa, quando ele era diretor artístico da Chanel.

Entre o engajamento urbano e o fascínio pelo luxo - Equilibrando o engajamento da moda urbana e o fascínio por artigos de couro e dourados, Pharrell Williams tem como missão continuar atraindo o público jovem para o setor de luxo.

“Meu trabalho com a Louis Vuitton é tornar a marca o mais democrática possível, para que todos que possam comprar algo dela entrem em seu universo”, explicou o criador em uma entrevista publicada pelo Le Figaro.

O desfile terá o título “Lovers”, revelou em entrevistas.

A expectativa é alta, após o desfile anterior da Louis Vuitton em Paris, em janeiro, protagonizado pela espanhola Rosalía, que deixou uma lembrança espetacular.

O rapper, produtor e estilista Pharrell Williams assume direção artística de moda masculina da Louis Vuitton Foto: Robyn Beck/ AFP

Todos os recursos à disposição

A Louis Vuitton tem os recursos para satisfazer os sonhos de Williams: no primeiro trimestre deste ano, suas vendas superaram os 21 bilhões de euros (cerca de 23 bilhões de dólares).

A moda masculina representa apenas 5% do volume de negócios da marca, mas o gigante LVMH quer continuar expandindo nesse mercado.

“Pode-se prever um sucesso comercial, é uma das coleções mais aguardadas da Fashion Week e um momento realmente especial para a história da moda”, declarou Alexandre Samson, responsável pelos departamentos de alta costura e criação contemporânea do Museu da Moda de Paris, à AFP.

Williams já projetou óculos de sol para a Vuitton em 2005. E no ano passado, em um evento realizado no estúdio fotográfico de Lagerfeld, o músico expressou sua emoção ao trabalhar ao lado do lendário estilista, falecido em 2019.

“Karl assumia as ideias dos outros e as multiplicava”, disse ele naquela ocasião.

Pharrell Wiliams “tem uma maneira extremamente popular de ver a arte e o estilo”, explica Alexandre Samson.