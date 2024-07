Ter consciência da importância do valor da sabedoria é ser gigante

Fiquei impressionada com a pouca idade e grande experiência de todo o time de artesãos e me lembrei da frase usada diversas vezes por Isaac Newton: “Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes”. As artesãs construíram a base de seu trabalho a partir do conhecimento de gigantes da arte de fazer vitrais. E, assim, a ideia me seguiu por dias em visitas guiadas sempre por jovens personagens “sentadas em ombros de gigantes”.

Foi na mesma região que fui apresentada também à expertise de séculos de técnicas para chegar ao melhor champanhe. E onde caminhei por vinhedos pensados a partir da biodinâmica, criada há mais de 200 anos. Em comum em todas as histórias, nenhum jovem detentor da ideia original, mas que, com o conhecimento de onde partiam, traziam pontos de inovação constantes. Não enxerguei nenhum sentimento de menos-valia, mas, sim, de orgulho; e também vi inovações que só poderiam ter sido pensadas por mentes do nosso tempo. Mas, e se tivéssemos sempre de partir do zero, sem aproveitar a imensa contribuição de quem veio antes? E se os franceses jogassem fora esse conhecimento todo encontrado no passado, o velho, como algo a ser menosprezado pelas ideias de uma juventude cheia de novas certezas?