5 vezes em que Carmen Miranda foi homenageada por celebridades internacionais e brasileiras

Anitta já se vestiu diversas vezes de Carmen Miranda Foto: Instagram/@anitta

Carmen Miranda pode ser considerada a rainha deste e de outros carnavais. Mais uma vez, em 2024, a cantora e atriz foi homenageada: seja pela apresentação rica em efeitos visuais da Mocidade Independente, na noite desta segunda, 12 - em que ela aparece iluminada na arquibancada da Sapucaí - seja pela fantasia de Carol Peixinho que rendeu elogios nas redes sociais.

A relação de Carmen Miranda com o carnaval começa do nascimento - ela nasceu no dia 09 de fevereiro - e se dá ao crescer na Lapa, bairro boêmio do Rio de Janeiro, onde tomou gosto pelo samba. A portuguesa mais brasileira que já existiu circulava com grandes nomes do estilo, como Josué de Barros e Dorival Caymmi. Em 1930, emplacou um de seus grandes hits do carnaval: Taí. Até seu cortejo de morte virou um coral, como aponta Ruy Castro em Carmen: uma biografia, com diversos brasileiros entoando os versos "taí, eu fiz tudo pra você gostar de mim" pelas ruas do Rio de Janeiro.

Caetano Veloso, que consideraCarmen uma de suas musas no tropicalismo, disse sobre a diva: "Ela criou um estilo e uma fantasia que sempre me lembram o Charles Chaplin. Para ele, era a cartola e a bengala, e para ela, foi realmente o traço estilizado da baiana" Foto: Reprodução

Carmen Miranda é, ainda hoje, o maior nome brasileiro do showbiz. O ornamento de frutas na cabeça - idealizado por ela, que trabalhava em uma chapelaria - virou símbolo cultural tal qual a sopa Campbell de Andy Warhol. Caetano Veloso já revelou que não existira Tropicalismo sem a presença tropical de Carmen nos cinemas de Hollywood. Por ter sido tão icônica, Carmen segue inspirando celebridades pelo mundo ainda hoje.

O Estadão te lembra algumas delas:

1. Katy Perry

Essa é mais do que internacional, mas um mix de referências culturais, digamos, cosmopolitas: em 2015, Katy Perry usou um ornamento inspirado na brasilidade de Carmen Miranda, só que em Cuba, onde afirmou que o país é a “Disney para mentes criativas”. Mas não foi a única vez que a cantora se vestiu a caráter (tropical). No Grammy de 2008, seu figurino foi inspirado em Carmen.

2. Lizzo

O Halloween é o carnaval dos norte-americanos, portanto, foi em outubro que a cantora Lizzo investiu em uma fantasia bem elaborada de Carmen Miranda. A cantora - que entregou o Grammy de Melhor Performance R&B para SZA - recebeu diversos elogios no último Halloween, especialmente dos brasileiros.

3. Anitta

Anitta sempre coloca Carmen como inspiração. A semelhança pelas duas passa, inclusive, pela presença isolada de ambas como brasileiras no showbiz internacional, cada uma à sua época. A carioca já apareceu lendo a biografia de Carmen no X, antigo Twitter - comparando, inclusive, a relação entre celebridade e jornalistas que acontece entre as duas - e já se vestiu em homenagem a Carmen mais de uma vez. A última, foi no carnaval de 2023.

4. Ana Maria Braga

Ana Maria Braga desbancou Gil do Vigor na Batalha do Lip Sync do Domingão com Huck, em setembro. Ela interpretou músicas de Carmen Miranda, caracterizada como a artista. Ao exaltar a relevância da atriz morta em 1955, fez uma comparação com Anitta. “Para quem não conhece essa personagem, Carmen Miranda - tem duas gerações que não tiveram a oportunidade de saber quem foi e quem é essa mulher - com relação a nós, mulheres do Brasil inteiro, porque ela foi a primeira mulher a representar o Brasil fora do Brasil e fazer sucesso, como a Anitta faz hoje”, destacou.

5. Priscilla

A cantora deu vida à Carmen na novela Amor Perfeito, em março de 2023, em uma participação especial. Na época, Priscilla comentou a emoção de viver a personagem. “Além de interpretar no set da novela, eu também pude regravar duas faixas dela”, revelou. Segundo Priscilla, o desafio foi importante para ela como artista.