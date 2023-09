Ana Maria Braga diz que Carmen Miranda fez o que ‘Anitta faz hoje’ fora do Brasil

Ana Maria Braga venceu Gil do Vigor na Batalha do Lip Sync disputada neste domingo, 24, no Domingão com Huck. Ela interpretou músicas de Rita Lee e de Carmen Miranda, caracterizada como as artistas. Ao exaltar a relevância da atriz morta em 1955, fez uma comparação com Anitta.

Cantora e atriz fez diversos filmes nos Estados Unidos, entre as décadas de 1930 a 1950 Foto:

“Para quem não conhece essa personagem, Carmen Miranda - tem duas gerações que não tiveram a oportunidade de saber quem foi e quem é essa mulher - com relação a nós, mulheres do Brasil inteiro, porque ela foi a primeira mulher a representar o Brasil fora do Brasil e fazer sucesso, como a Anitta faz hoje”, destacou.

Em seguida, Ana Maria Braga concluiu: “Ela era fantástica. Quebrando todas as barreiras e levando o nome do Brasil com um sorriso, com bom humor, qualidade”.

Anitta recebe prêmio da MTV em 12 de setembro de 2023 Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Confira abaixo as performances de Ana Maria Braga como Rita Lee e Carmen Miranda na Batalha do Lip Sync: