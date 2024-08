Agenda Cultural SP: Dado e Bonfá celebram Legião Urbana e Marília Gabriela volta em peça; veja lista

A agenda do final de semana em São Paulo está recheada de opções para quem gosta de música brasileira. Os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, remanescentes da Legião Urbana, fazem o show de encerramento da turnê V Estações, que deve contar com hits marcantes da banda, como Pais e Filhos e Há Tempos.

Quem também se apresenta na capital paulista é Tetê Espíndola, que participa do projeto Viva Viola! Centenário Helena Meirelles, celebrando uma das principais violeiras do País. Baco Exu do Blues sobe ao palco do Espaço Unimed com Fetiche, seu último álbum.

Marília Gabriela estreia 'A Última Entrevista de Marília Gabriela' no Teatro Unimed, em São Paulo. Foto: Bob Wolfenson/Divulgação

No teatro, Marília Gabriela reestreia o espetáculo A Última Entrevista de Marília Gabriela, apresentado ao lado do filho, Theodoro Cochrane. Outra opção é o espetáculo Órfãos, que teve a temporada prorrogada no Teatro Faap. O Sesc Ipiranga recebe a exposição 100 anos de Paulo Vanzolini, o cientista boêmio, que celebra o centenário do compositor de clássicos como Ronda e Volta Por Cima. Para os amantes de literatura, tamgbém haverá a nona edição da Primavera dos Livros de São Paulo, que prioriza editoras pequenas e independentes.

Shows

Rádio Taxi

A banda Rádio Taxi comemora 40 anos de carreira Foto: Zeca Santa Luzia

30/8, sexta-feira, 20h - Quem viveu os anos 1980 se lembra de pelo menos de um hit da banda Rádio Taxi, que dominava as paradas de sucesso e os programas de auditório. Na turnê comemorativa de 40 anos, o grupo toca músicas como Eva, Garota Dourada, Um Amor de Verão e Coisas de Casal. Onde: Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação. Quanto: R$ 120.

Manto da Noite

A cantora Luedji Luna Foto: Taba Benedicto/Estadão

30/8, sexta-feira, 21h - A primeira edição do evento dedicado à música negra, organizado pela cantora Luedji Luna, terá como convidados a letrista de rap americana Rapsodyv, o duo fluminense Yoún, citado pela letra de Caetano Veloso na música Sem Samba Não Dá, e o rapper Zudizilla, que ainda traz Lino Krizz e Stefanie. Onde: Audio Club. vAv. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Quanto: R$ 70/R$ 180.

Maria Luiza Jobim

A cantora Maria Luiza Jobim Foto: Zabemzi

30/8, sexta-feira, 22h - A cantora, que é filha do maestro Tom Jobim (1927/1994), convida os músicos Bruno Di Lullo e Pedro Sá para mostrar, em formato intimista, o álbum Azul, lançado por ela em 2023, com canções majoritariamente autorais. Ela também canta clássicos que fizeram parte de sua vida, entre eles, Dindi, de Jobim e Aloysio de Oliveira. Onde: Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé. Quanto: R$ 62/R$ 160.

Bixiga 70

O grupo instrumental Bixiga 70 Foto: José de Holanda

30/8, sexta-feira, 22h - O grupo, que está com nova formação, lança o álbum Vapor, o primeiro desde 2018. No trabalho, além da evocação de temas como calor, vida e resiliência, eles mostram um som nordestino contemporâneo. Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Quanto: R$ 90/R$ 220. Baco Exu do Blues

O rapper Baco Exu do Blues Foto: Taba Benedicto/Estadão

30/8, sexta-feira, 23h - O rapper baiano apresenta o show de Fetiche, seu novo trabalho, que tem como temáticas principais a paixão e o desejo. Entre as novas canções estão Tanta Inveja e Pausa da Sua Tristeza. Ele não deixará de fora músicas de seus álbuns anteriores, como Bluesman e QVVJFA? Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 130/R$$160.

Alice Caymmi

Alice Caymmi faz show intimista Foto: Gustavo Zilbersztajn

Marcelo Bonfá e Dado Villa- Lobos tocam disco histórico da Legião Urbana Foto: Leo Aversa

31/8, sábado, 22h - Os dois músicos e compositores remanescentes da Legião Urbana fazem o show de encerramento da turnê V Estações, na qual unem as canções de dois importantes álbuns do grupo, As Quatro Estações (1989) e V (1991). Neles, estão hits como Pais e Filhos, Há Tempos, Meninos e Meninas, O Teatro dos Vampiros e Metal Contra As Nuvens. Dado e Bonfá estarão acompanhados por André Frateschi (vocal e bateria), Mauro Berman (direção musical, baixo e teclados), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão) e Pedro Augusto (teclados). Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 80/R$ 600.

Tetê Espíndola

A cantora Alzira E apresentou músicas inéditaspara gravação de documentário sobre a vidade Marina Thomé,contemplado pelo Rumos Itaú Cultural, na Paulista Foto: Iara Morselli

31/8, sábado, 20h; 1/9, domingo, 18h - A cantora, famosa pela gravação de Escrito nas Estrelas, mostra suas raízes pantaneiras ao participar do projeto Viva Viola! Centenário Helena Meirelles, que homenageia uma das principais violeiras do Brasil, Helena Meirelles (1924-2005). Onde: Sesc 24 de Maio. Rua 24 de Maio, 109, Centro. Quanto: R$ 18/R$ 60.

Erudito

Orquestra Jovem Tom Jobim

Orquestra Tom Jobim no Theatro São Pedro Foto: Robs Borges

31/8, sábado, 20h; 1º/9, domingo, 18h - Regida pelos maestros Nelson Ayres e Débora Gurgel e com Tiago Costa ao piano, a orquestra apresenta o concerto Tom Jobim Cinematográfico, com canções do maestro fez para o cinema. Entre as composições escolhidas estão Passarim, Chovendo na Roseira, Tema de Amor pra Gabriela e Frevo de Orfeu. Onde: Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Quanto: R$ 50.

Teatro

'A Última Entrevista de Marília Gabriela' traz excesso de sinceridade entre Marília e Theodoro. Foto: Bob Wolfenson/Divulgação

A Última Entrevista de Marília Gabriela - Após uma temporada no Rio, A Última Entrevista de Marília Gabriela, peça estrelada por Marília e seu filho, Theodoro Cochrane, volta ao Teatro Unimed. O espetáculo foi escrito a partir de conversas entre mãe e filho e, misturando ficção e realidade em uma simulação de uma entrevista para a TV, traz traumas de infância, fofocas, injustiças profissionais e situações engraçadas. A peça é escrita por Michelle Ferreira e dirigida por Bruno Guida. Quando: De 30/8 a 27/10. Sextas e sábados, 20h; domingos, 18h. Onde: Teatro Unimed - Al. Santos, 2159, Jardins. Quanto: R$ 120/R$ 180. (LEIA MAIS)

Ricardo Ripa protagoniza 'Um Simples Judeu'. Foto: Ricardo Ferreira/Divulgação

Um Simples Judeu - Inspirada no texto de Charles Lewinsky, a peça conta a história do jornalista Emanuel Goldfarb, que recebe um convite de um professor para que, durante uma aula, explique o que é ser judeu. O espetáculo, um misto de humor com drama, reflete sobre política, sociedade e traz um diálogo com outras minorias. O solo é protagonizado por Ricardo Ripa e dirigido por Carlos Baldim. Ao todo, serão quatro apresentações: duas no Unibes Cultural (nos dias 1º e 8 de setembro) e outras duas na mesma data na Arena B3 (no dia 22 de setembro). Quando: 1º/9 e 8/9, domingos, 17h. 22/9, domingo, 15h e 18h. Onde: Unibes Cultural (Rua Oscar Freire, 2500, Sumaré) e Arena B3 (Praça Antônio Prado, 48, Centro Histórico). Quanto: R$ 80 (Unibes Cultural) e R$ 40 (Arena B3).

Cia. Los Puercos apresenta 'Verme'. Foto: Arô Ribeiro/Divulgação

Verme - A Cia. Los Puercos traz para o palco do Teatro Arthur de Azevedo o espetáculo Verme, com um texto autoficcional de Luiz Campos, um dos fundadores do coletivo. O espetáculo traz a experiência do ator no ambiente militar com traumas, agressões e injustiças. No elenco, além de Luiz, Eluane Fagundes, Felipe Lima e Giovanna Marcomini. A direção é de Nathalia Nigro. Quando: De 29/8 a 15/9. Quintas a sábados, 21h; domingos, 19h. Onde: Teatro Arthur Azevedo - Av. Paes de Barros, 955, Alto da Mooca. Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes).

A peça 'Órfãos' tem temporada prorrogada no Teatro Faap. Foto: Costa Blanca Filmes/Divulgação

Órfãos - O espetáculo estrelado por Lucas Drummond, Ernani Moraes e Rafael Queiroz teve a temporada prorrogada no Teatro Faap. A trama, escrita por Lyle Kessler, gira em torno de dois irmãos que, ao sequestrarem um homem de negócios, encontram uma figura paterna. A direção é de Fernando Philbert. Quando: De 14/8 a 26/9. Quartas e quintas, 20h. Onde: Teatro Faap - Rua Alagoas, 903, Higienópolis. Quanto: R$ 120.

'Pluft, o Fantasminha' faz parte da programação do Teatrando, no Shopping Ibirapuera. Foto: Teatrando/Divulgação

Teatrando - O Shopping Ibirapuera recebe o evento Teatrando, que leva apresentações infantis gratuitas. Dentre os destaques da programação, está Sapatinho de Cristal, Lelé e o Jacaré e Pluft, o Fantasminha. Veja a agenda completa aqui. Quando: De 31/8 a 6/10. Somente aos sábados e domingos. Onde: Shopping Ibirapuera (Piso Moema) - Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis. Quanto: Grátis.

Espetáculo 'Poetas Empoeirados' faz parte da VI Mostra de Teatro de Heliópolis. Foto: Thiago Takiyama/Divulgação

VI Mostra de Teatro de Heliópolis - A mostra traz 11 sessões teatrais na Casa de Teatro Mariajosé de Carvalho, no Ipiranga, e em ruas da comunidade de Heliópolis. Também haverá uma feira do livro na Casa de Teatro. Espetáculos como Pirajussara Vozes à Margem, do Coletivo Bando Trapos, COMUM, do Grupo Pandora de Teatro, e Poetas Empoeirados - Ou Canções para Crianças Revolucionárias, da Cia Variante, fazem parte da programação. Confira a agenda completa aqui. Para todas as sessões, haverá um transporte de van gratuito partindo da estação Sacomã do metrô. Quando: De 31/8 a 7/9. Onde: Casa de Teatro Mariajosé de Carvalho (Rua Silva Bueno, 1533, Ipiranga) e ruas de Heliópolis (verificar locais na programação). Quanto: Grátis.

Exposição

Paulo Vanzolini em uma expedição à Amazônia na década de 1960 Foto: Acervo de Família

100 anos de Paulo Vanzolini, o cientista boêmio - O compositor de clássicos como Ronda e Volta Por Cima ganha, em seu centenário, uma mostra idealizada por seus filhos, o diretor de arte e cineasta Toni Vanzolini e a psicóloga Maria Eugênia Vanzolini, que destaca, além de sua contribuição para a música brasileira, seu trabalho como zoólogo de renome internacional. A exposição, que tem curadoria da diretora Daniela Thomas, revisita as expedições científicas e as contribuições de Vanzolini para a ciência empreendidas como herpetólogo, especializado no estudo de répteis e anfíbios. Em cinco salas temáticas, a mostra exibe ao público, por exemplo, 51 exemplares conservados de espécies animais identificadas e catalogadas por Vanzolini. Quando: De 29/8 a 16/3/25. 3ª a 6ª, 9h/21h30; sábados,10h/20h; domingos,10h/18h30. Onde: Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga. Quanto: Gratuito.

Obra que está na exposição 'Vida é Arte' Foto: Gusthavo Santos/Cave Pool Films

Vida é Arte - A mostra destaca a produção do artista paulistano Chivitz e como ele propõe um diálogo entre arte e vida. Composta por 11 trabalhos, a exposição explora diferentes técnicas de produção e traz, pela primeira vez, uma escultura colecionável do artista, Felia, disponível em série numerada. Além disso, inclui também a obra Visual Dealer, uma instalação que combina graffiti e vídeo. A curadoria é de Tito Bertolucci e Lara Pap. Quando: Até 17/9. 2ª a domingo, 10h/18h. Onde: Galeria Alma da Rua II. R. Medeiros de Albuquerque, 188, Beco do Batman, Vila Madalena. Quanto: Gratuito.

Cinema

Cena de 'Deus e o Diabo na Terra do Sol', de Glauber Rocha. Foto: Copacabana Filmes/Divulgação

Deus e o Diabo na Terra do Sol - O Museu da Língua Portuguesa exibe o clássico de Glauber Rocha gratuitamente ao ar livre. Lançado há 60 anos, o filme vai ser exibido em uma tela de 4 x 2 metros. A sessão faz parte do projeto Luz na Tela. Haverá distribuição de pipoca e refrigerante. Quando: 29/8, quinta, 19h. Onde: Museu da Língua Portuguesa (Pátio B) - Praça da Luz, s/nº, Centro Histórico de São Paulo. Quanto: Grátis.

'Stop Making Sense' será exibido com show da banda Mariachis Marcianos. Foto: Reag Belas Artes/Divulgação

Ao vivo no Belas: Stop Making Sense - Considerado o melhor filme-concerto de todos os tempos, Stop Making Sense, de 1984, do Talking Heads, ganhou uma versão remasterizada. Para celebrar a estreia, o Reag Belas Artes traz uma sessão especial com um show da banda Mariachis Marcianos, que tocará sucessos da banda e de grupos como Blondie e The Human League na sequência. Talking Heads fez sucesso nas décadas de 1970 e 1980 com hits como Psycho Killer e Burning Down the House. Quando: 30/8, sexta, 20h. Onde: Cine Reag Belas Artes - R. da Consolação, 2423, Consolação. Quanto: R$ 70.

Literatura

Nona edição da Primavera dos Livros ocorre em São Paulo. Foto: Primavera dos Livros/Divulgação