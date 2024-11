Agnaldo Rayol: ouça as 10 músicas mais tocadas do cantor no Spotify

Agnaldo Rayol morreu aos 86 anos, em São Paulo, após sofrer uma queda Foto: Wilton Junior/Estadão

Agnaldo Rayol, que morreu na madrugada desta segunda-feira (4), em São Paulo, aos 86 anos, foi uma das vozes mais reconhecíveis da música brasileira. O intérprete emplacou canções em rádios e novelas, além de ter atuado e trabalhado como apresentador.

Sucesso na década de 1960, o cantor continuava até hoje nas playlists do brasileiro, com canções como Tormento D'Amore, dueto com Charlotte Church, e Minha Gioconda acumulando mais de 1 milhão de reproduções no Spotify. Canções como Ave Maria e Pai Nosso também fizeram sucesso na voz do Agnaldo. Tormento D'Amore é, com certa vantagem, a canção mais popular de Agnaldo no streaming de música Spotify, acumulando 1,45 milhão de reproduções. Ave Maria, interpretação da clássica música religiosa, aparece em segundo lugar, com 1,34 milhão de plays na plataforma.

Já Minha Gioconda, que integrou a trilha sonora da novela Terra Nostra, aparece com 1,05 milhão de reproduções, seguida por Pai Nosso - Ao Vivo, com 736 mil; A Praia (La Playa), com 143 mil e Querida (Don’t Let Them Move), com 123 mil.

Abaixo, você confere as 10 músicas mais tocadas do cantor, ator e apresentador no Spotify:

Além da música

Agnaldo também teve longa carreira na televisão, apresentando o Agnaldo Rayol Show e o Corte Rayol Show, que apresentava ao lado de Renato Corte Real, na Record TV. Além de apresentar programas, ele também atuou em novelas como Mãe (1964), O Caminho das Estrelas (1965), A Última Testemunha (1968), da TV Excelsior, e As Pupilas do Senhor Reitor (1970), da TV Record.

Nos anos 1970, foi o principal galã das novelas da Record TV, acumulando papéis em produções como Os Deuses Estão Mortos (1971) e Sol Amarelo (1972). Nos anos 1980, ele apareceu em Os Imigrantes (1981), da TV Bandeirantes.