Andy Rourke, baixista da banda The Smiths, morre aos 59 anos

AFP - O baixista da banda The Smiths, Andy Rourke, morreu de câncer no pâncreas aos 59 anos, informou nesta sexta-feira, 19, Johnny Marr, antigo guitarrista da lendária banda britânica de indie rock dos anos 80.

“É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Andy Rourke após uma longa doença com câncer no pâncreas”, escreveu Marr na sua conta do Twitter.

“Aqueles que o conheciam vão se recordar de Andy como uma alma gentil e bela, os fãs vão se lembrar dele como um músico extremamente talentoso”, acrescentou no post do Instagram.

Oriunda de Manchester, no norte de Inglaterra, a banda formou-se em 1982 e ganhou fama com o álbum The Queen is Dead, de 1986.

Lutando contra o vício da heroína e dificuldades financeiras, Rourke, juntamente com o baterista Mike Joyce, processou Marr e o cantor e compositor da banda, Morrissey, numa disputa sobre a distribuição de direitos de autor após a sua separação em 1987.

Acabaram por chegar a um acordo e a amizade entre o baixista e o guitarrista se manteve.

Morrissey, por seu lado, adotou um discurso cada vez mais reacionário. Em 2019, apareceu em um programa de televisão norte-americano com um crachá de um partido britânico de extrema-direita. Foi virulento para com os seus antigos colegas, antes de adotar um tom mais conciliador na sua autobiografia publicada em 2013.