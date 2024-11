Antônio, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, lançará álbum musical aos 10 anos

Aline Wirley e Igor Rickli, casal de artistas, comemora a entrada do filho Antônio, de 10 anos, para o mundo da música. Ele fará parte de um álbum musical infantil, que conta com 18 composições mas ainda não tem previsão de lançamento.

“Ele sabe muito bem o que ele quer, ele é muito sagaz“, diz Aline em entrevista ao Glow News, com relação ao envolvimento do filho no projeto.

Antonio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, lançará álbum musical infantil Foto: @igorrickli via Instagram

PUBLICIDADE Os pais comentam que estarão presentes em algumas faixas do álbum, mas que a ideia de grande parte das composições veio de Antônio. “Ele é um mini artista desde pequeno [...] tem uma voz absurda. A gente está se esforçando para entregar esse produto que é dele", disse Rickli. Ainda sobre a composição, o pai completa que contratou uma compositora para dar vida às ideias de Antônio: “A gente chamou a Lari, que é uma supercompositora, e nós amarramos para tentar trazer vida para o que ele queria, para esse universo infantil“. Em 29 de setembro, Antônio soltou a voz durante o programa Altas Horas. Ele cantou Fico Assim Sem Você, de Adriana Partimpim, ao lado dos pais.

Antônio é o caçula de três irmãos, já que Igor e Aline também são pais de Fátima e Will. Entretanto, a música não é o primeiro contato de Antônio com o entretenimento, já que ele fez parte do elenco de Família é Tudo, novela da Globo de 2024.