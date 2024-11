Julia Lemmertz se declara para o ex-marido Alexandre Borges: “Te amo”

Alexandre Borges foi homenageado no Encontro desta terça-feira, 26, pelos seus 40 anos de carreira e recebeu uma mensagem pra lá de especial da ex-mulher Julia Lemmertz. Os atores se separaram em julho de 2015, após 22 anos de casamento, período no qual também trabalharam juntos no teatro e em novelas. Os dois são pais de Miguel.

“A gente fez muita coisa incrível. O Ale tem uma carreira extraordinária e eu estou aqui para te homenagear também, te mandar um beijo imenso. Ale, toda sorte do mundo. Tudo de melhor nessa vida, te amo,” declarou-se Julia.

Julia Lemmertz no 'Encontro' Foto: Encontro/Reprodução

PUBLICIDADE O ator agradeceu o carinho e lembrou a história dos dois: “A Julia, essa grande mulher, essa grande atriz, que eu já admirava antes até de conhecê-la pessoalmente, já era uma atriz assim consagrada na TV, no teatro. E tivemos uma parceria, um casamento humano. Muito bacana, muito feliz esses 23 anos, somos amigos, companheiros e muito unidos, desejo tudo de bom pra você também, Júlia. Obrigado pelas palavras”, disse.

Alexandre Borges no Encontro Foto: Encontro/Reprodução

Alexandre também falou do filho do casal, Miguel, de 23 anos. “O maior presente da minha vida que a Julia me deu foi esse filho que eu amo muito, que realmente mudou a minha vida. É um amor assim enorme, quem é pai, mãe sabe o que é isso. E daí hoje um homem feito”, derreteu-se Alexandre.

A história do casal

Alexandre Borges e Julia Lemmertz se conheceram em 1991, mas se casaram em 1993, ano em que protagonizaram a novela Guerra Sem Fim, na extinta TV Manchete.

Em julho de 2015, depois de 22 anos juntos, o casal se separou. Na época, a notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa dos dois, que disse que a separação foi “amigável”.