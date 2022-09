Bruce Springsteen reverencia Temptations, Supremes e Four Tops em novo disco

Bruce Springsteen destaca Four Tops, Temptations, Supremes, Frankie Wilson, Jimmy Ruffin e outras lendas do soul em um álbum de covers que será lançado no próximo mês. O disco Only the Strong Survive leva o nome da música de Jimmy Butler, entre as outras 15 canções cover, que serão lançadas em 11 de novembro.

“Eu queria fazer um álbum onde eu apenas cantasse”, disse Springsteen em um comunicado. “E que música melhor para trabalhar do que o grande songbook americano dos anos 1960 e 70? Eu me inspirei em Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, o Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray e Scott Walker, entre muitos outros.”

Capa do disco 'Only the Strong Survive', de Bruce Springsteen, que será lançado em 11 de novembro

Aqueles que viram Springsteen se apresentar ao vivo sabem que ele frequentemente faz alguns covers de soul. O disco chega três meses antes do início de sua turnê com a E Street Band.

Entre as músicas que ele toca, estão Nightshift dos Commodores, The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore dos The Walker Brothers e When She Was My Girl dos Four Tops. Outros covers são I Wish it Would Rain de The Temptations e Someday We’ll Be Together de Diana Ross e The Supremes.

A lenda do soul Sam Moore canta em dois momentos.