Bruno Mars teve de sair de Israel tão rapidamente que deixou equipamento de sua turnê, diz revista

No último sábado, 7, o cantor Bruno Mars teve de cancelar o show que faria em Tel-Aviv e deixou Israel às pressas após ataques sem precedentes do grupo Hamas e uma declaração de guerra do país. A saída, porém, foi feita tão rapidamente que o artista teve de deixar os equipamentos que utilizava em sua turnê para trás.

A informação foi revelada pela Billboard nesta segunda-feira, 9. Conforme a revista, o fato obrigou o cantor a cancelar a apresentação que encerraria sua breve turnê mundial.

Bruno Mars faz show em Tel Avi na quarta-feira, 4. Foto: Gal Szunenko/Live Nation/Divulgação

Bruno cantaria em Doha, no Catar, durante o Grande Prêmio do Catar, mas foi substituído por DJ Snake. O anúncio da substituição foi dado através do Instagram do evento no domingo, 8, mesmo dia em que o cantor faria a apresentação.

Bruno faria o segundo show de sua carreira em Israel. Ele chegou a se apresentar na última quarta, 4, no Yarson Park, e repetiria a performance no sábado.

No dia, conforme a Billboard, ele se tornaria o terceiro artista a realizar dois shows com ingressos esgotados no Yarson Park. O feito só foi alcançado por Madonna e Michael Jackson.

Na quarta, a apresentação teve um roteiro semelhante às duas que ele fez durante o festival The Town, em São Paulo. Bruno fingiu falar no telefone, disse “eu te amo” em hebraico e tocou uma canção local, Shlomit Bona Sukkah.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais