Curiosidades de Olivia Rodrigo, estrela da geração Z que vem pela primeira vez ao Brasil

Olivia Rodrigo vem para o Brasil em 2025 Foto: @cowboylikekin Via Twitter e @oliviarodrigo Via Instagram

A rainha do Detran vem aí! Nesta terça-feira, 3, Olivia Rodrigo foi anunciada como uma das headliners do Lollapalooza 2024, ao lado de Alanis Morissette e Justin Timberlake. Com três Grammys e 37,8 milhões de seguidores no Instagram, a cantora filipino-americana conquistou o posto de rockstar queridinha da Geração Z com os álbuns Sour e Guts.

PUBLICIDADE O apelido de “Rainha do Detran” surgiu no X, antigo Twitter, quando a compositora lançou seu primeiro sucesso Driver’s License, carteira de motorista em tradução livre. Na música, ela conta com tristeza que, mesmo habilitada, não está tão feliz, pois queria celebrar com seu ex-namorado. Confira algumas curiosidades sobre ela:

Descendência filipina

Olivia Isabel Rodrigo nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, em 2003. Descendentes de filipinos, ela falou, em entrevista à V Magazine em 2023, que sempre tenta honrar sua bagagem cultural, sem criar esteriótipos. ”Acho que você já está fazendo algo muito radical apenas por existir como músico e do jeito que você é como artista asiático. Não sei se isso influencia a maneira como você aborda sua carreira. Porque, se eu pensar muito nisso, fico confusa. Então, só abro essa gaveta de vez em quando”.

Ela garantiu que recebe muitas mensagens de carinho com histórias parecidas: “Às vezes, recebo mensagens de meninas dizendo: ‘Nunca vi alguém que se parecesse comigo em sua posição’. E, literalmente, quero chorar. Eu cresci sem ver isso (uma cantora asiática de destaque). Além disso, sempre foi, tipo, a ‘pop star’, que é uma garota branca”.

Olivia Rodrigo e Louis Partridge juntos no Festival de Cinema de Veneza Foto: Reprodução/Instagram@louispartridge

Namorado famoso

Olivia tem um romance discreto com o ator britânico Louis Partridge, conhecido por seu papel em Enola Holmes. Segundo o tabloide The Sun, eles se conheceram por amigos em comum e, desde então, se aproximaram.

Os dois oficializaram a relação durante o Festival de Cinema de Veneza deste ano, em que o astro participou da première do longa Disclaimer. Na companhia da cantora, eles postaram uma foto juntos em seguida.

Publicidade

Faculdade

Durante um semestre em 2022, Olivia participou das aulas da Universidade do Sul da Califórnia, a USC. Na época, algumas fotos dela na sala de aula rodeada de alunos começou a viralizar nas redes sociais.

Ela teve aulas na Thornton School of Music da Universidade do Sul da Califórnia e, em entrevista, disse que durante as aulas ela teve a ideia da música Lacy, do álbum Guts.

Plágio

Em maio de 2021, Olivia Rodrigo lançou a música Good 4 U, que rapidamente gerou comparações com Misery Business, um sucesso de 2007 da banda Paramore. As semelhanças entre as duas faixas levaram, em agosto do mesmo ano, à inclusão de Hayley Williams e Josh Farro, membros do Paramore, como coautores da canção da cantora, junto com ela e seu produtor, Dan Nigro.

Embora essa mudança tenha sido oficializada, não houve qualquer declaração pública por parte de Olivia Rodrigo ou do Paramore sobre o assunto. Ela falou sobre o tema em raras ocasiões, mas sem dar muitos detalhes.

PUBLICIDADE Em 2023, em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, Olivia foi questionada se o episódio envolvendo a composição influenciou seu processo para seu novo álbum, Guts. Ela respondeu que, embora antes não entendesse completamente os aspectos legais da indústria musical, hoje se sente mais preparada. No entanto, afirmou que não ficou obcecada em evitar outro episódio semelhante. “”Eu era tão inexperiente sobre como a indústria da música funcionava, o lado litigioso… Sinto que agora sei muito mais sobre a indústria e me sinto melhor equipada nesse aspecto. [Um possível escrutínio similar ao de ‘Good 4 U’] Não foi algo em que pensei muito.”

Olivia Rodrigo e Taylor Swift juntas do British Music Awards Foto: Reprodução/Instagram@taylorswift

Briga com Taylor Swift

Na mesma entrevista, Olivia foi perguntada se Vampire, um dos singles, seria uma indireta para Taylor Swift. As duas artistas, que já foram amigas, se distanciaram recentemente devido a questões relacionadas a direitos autorais, quando Swift reivindicou créditos em outra música de Olivia, Deja Vu, devido a semelhanças com sua canção Cruel Summer.

Publicidade

“Como posso responder isso? Eu nunca quero dizer sobre quem é qualquer uma das minhas músicas. Nunca fiz isso antes em minha carreira e provavelmente não farei agora ou no futuro. Eu acho que é melhor não estabelecer que uma música fale sobre algo específico. Fiquei muito surpresa quando as pessoas pensaram isso”, respondeu.

Distribuição de métodos contraceptivos

No começo de 2024, Olivia Rodrigo entregou kits com pílulas contraceptivas em seu último show, em St. Louis, Missouri, Estados Unidos. O motivo é simples: a cantora possui uma ONG defensora dos direitos reprodutivos das mulheres, a Fund 4 Good, que distribuiu os kits gratuitamente para os fãs presentes no show. A iniciativa viralizou nas redes sociais.