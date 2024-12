Elton John diz que não consegue assistir ao próprio musical após perder a visão

“Não consegui vir a muitas das prévias [do espetáculo] porque, como vocês sabem, perdi a visão. Então é difícil para mim ver. Mas adoro ouvir e, cara, soou bem esta noite”, disse o cantor após a apresentação do musical em uma noite de gala, realizada no domingo, 1º. O evento beneficente arrecadou fundos para a Elton John Aids Foundation.

O musical é baseado tanto no filme estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway, de 2006, quanto no material original do livro publicado por Lauren Weisberger em 2003.