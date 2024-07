Ex-Menudo Adrián Olivares morre aos 48 anos; amigos fazem vaquinha para o funeral

Uma mulher chamada Diana Faget é a organizadora da campanha, e quem dá mais detalhes sobre a morte do ex Menudo. “Estou usando esta plataforma para ajudar Natasha e Anushka com uma terrível a perda de Adrian Olivares, que faleceu inesperadamente às 5h30 da manhã, no dia 8 de julho. Ele tinha apenas 48 anos e foi diagnosticado com doença de Crohn, há uma semana, o que se complicou com uma colite ulcerativa. Se você puder considerar doar qualquer quantia, seria muito apreciado, pois a família não tem os meios para dar a Adrian seu último adeus e ajudar essas meninas (filhas do cantor) com todas as suas despesas necessárias. Todas as doações serão entregues à sua mãe, Natasha. Atualizarei com os custos dos serviços funerários assim que tiver as informações. Voa alto, Adrian, te amamos”.

A irmã do artista, a atriz Karla Souza fez uma publicação em despedida. “Toda nota tocada em qualquer guitarra e toda música que eu ouvir a partir de agora, pensarei em você, irmão. Seus sonhos realizados abriram a porta para os meus. Obrigado por olhar alto, Piolin. Ficaram muitas coisas por fazermos juntos. Conhecendo sua fé tão plena e genuína, não tenho dúvida de que hoje, o céu e seus anjos estão em festa ao te receber. Te amo. Mande um abraço para o papai”.