Grammy 2023: Boca Livre ganha prêmio de melhor álbum de pop latino

O grupo brasileiro Boca Livre ganhou o prêmio de melhor álbum de pop latino no Grammy, com Pasieros, ao lado do músico panamenho Ruben Bladés. A divulgação aconteceu antes da cerimônia principal, neste domingo, 5.

A banda concorreu com artistas como o colombiano Sebastian Yatra, por Dharma+, e Christina Aguilera, com o álbum Aguilera.

O grupo Boca Livre, em 2013 Foto: Universal Music

O Boca Livre terminou como banda em 2021 depois de divergências políticas entre os integrantes Zé Renato (voz e violão), Lourenço Baeta (voz, violão e flauta), David Tygel (voz e viola caipira) e Maurício Maestro (voz, baixo, violão e arranjos). Mas, em 2022, lançou o álbum Pasiereos.