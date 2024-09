Setlist do Jão no Rock in Rio 2024

Jão se apresenta hoje no Palco Mundo do Rock in Rio Foto: Taba Benedicto/Estadão

Jão abriu a segunda semana do Rock in Rio 2024 nesta quinta-feira, 19, com aquele que promete ser o maior show nacional do festival. O cantor fez mais de 25 ensaios e precisou de 10 carretas para transportar toda a estrutura do palco para o evento.

Antes de subir ao palco, ele revelou à imprensa detalhes da apresentação e da participação de fãs e disse que seria ‘memorável’.

Ele já havia se apresentado em 2022, com a Turnê Pirata, no Palco Sunset, mas na edição desse ano, ele foi para o palco principal. João também foi convidado do Rock in Rio Lisboa este ano.

Com seu novo álbum o SUPER, Jão até colocou um dragão gigante durante suas apresentações pelo Brasil, que tiveram os shows com todos os ingressos esgotados.

Além dele, Ed Sheeran, Joss Stone, Will Smith, Glória Groove, Pedro Sampaio e Xande de Pilares passarão pelos palcos do festival.

Veja a seguir as músicas que ele cantou.

Publicidade

Setlist Jão no Rock in Rio 2024