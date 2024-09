A cantora Joss Stone volta a se apresentar no Brasil nesta quinta-feira, 19, no Palco Mundo do Rock In Rio, às 19h. Dessa vez, ela traz a turnê Ellipsis, que passará também por Ribeirão Preto, São Paulo (24/9, no Espaço Unimed) e Belo Horizonte nos próximos dias.

A artista inglesa fez um show na Argentina na última terça-feira, 17, e deu uma prévia do repertório, que promete celebrar clássicos de sua carreira, como Super Duper Love e Right To Be Wrong, além de amostras do próximo álbum dela.

Show da cantora Joss Stone no Espaço Unimed, em São Paulo, em 2018 Foto: Alex Silva/Estadão

Setlist da Joss Stone no Rock in Rio 2024