Grammy 2023: ‘Ganhando ou não, me sinto vitoriosa’, diz Anitta

Anitta falou sobre sua presença no Grammy 2023 durante o tapete vermelho que antecede a cerimônia neste domingo, 5. “Seja o que Deus quiser. Ganhando ou não, me sinto vitoriosa. É uma vitória estar aqui”, disse a cantora, que disputa a categoria de artista revelação.

Anitta no tapete vermelho do Grammy 2023 Foto: AMY SUSSMAN

Em entrevista a Carol Ribeiro, que faz a transmissão ao vivo do evento pela TNT Brasil e HBO Max, falou sobre a experiência: “Uma loucura! Me sinto fazendo história. Faz 50 anos que o Brasil não é nomeado numa categoria principal do Grammy. Muita gente não sabe, mas o Grammy é dividido em partes, e nessa parte, há 49 anos [um brasileiro não chega].”

“Pra mim é tanto trabalho, tanto esforço, a gente escuta tanto ‘não’ no caminho. Estou super feliz. Acho que quando eu quero alguma coisa, vou atrás e consigo, estudo, até que realmente esteja ali, pronta. Estou feliz que está dando muito resultado. Demora, claro. É um caminho muito grande”, continuou.

Por fim, Anitta deixou uma mensagem de otimismo a outros artistas: “Espero que isso faça com que abra o espaço para ter mais um montão de brasileiros e a gente não precise esperar mais 50 anos.”