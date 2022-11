Grammy Latino: Anitta não leva prêmio com ‘Envolver’ e Gravação do Ano vai para Drexler e C. Tangana

Publicidade

Uma das categorias mais concorridas da 23ª edição do Grammy Latino, a estatueta de ‘Gravação do Ano’ ficou com os cantores Jorge Drexler e C. Tangana, com a música Tocarte. Entre os indicados a esse prêmio, estava a cantora brasileira Anitta, com o hit Envolver. Apesar de não ter levado a estatueta para casa, a ‘Girl From Rio’ brilhou na apresentação da cerimônia principal, ao lado de Luis Fonsi, Thalía e Laura Pausini, e também na performance no palco.

O uruguaio Jorge Drexler e o espanhol C. Tangana também saíram vitoriosos em outra das três principais categorias do grande festival de música latina: Canção do Ano, pela mesma obra musical. “Isso foi realmente inesperado”, disse Drexler no palco da premiação, em Las Vegas.

Segundo o compositor, a agora premiada canção “foi gravada em apenas 6 horas” e foi o resultado de um dia “entre amigos” em que Pucho, como também é conhecido C. Tangana, foi até sua casa “de forma improvisada”. Tocarte conta ainda com a participação do filho do uruguaio, Pablo Drexler. A letra fala sobre os beijos e abraços que foram interrompidos na pandemia.

Ouça a música ‘Tocarte’:

A canção concorreu ainda com Pa Mis Muchachas, de Christina Aguilera, Becky G e Nicki Nicole em colaboração com Nathy Peluso; Castillos de Arena, de Pablo Alborán; Pa’llá Voy, de Marc Anthony; Pegão, de Camilo; Provença, de Karol G; Vale a pena, de Juan Luis Guerra; Parabenizo você, de Shakira e Rauw Alejandro; Baloncito Viejo, de Carlos Vives e Camilo, além da já citada Envolver, de Anitta, embora os principais concorrentes nessa categoria fossem Ojitos Lindos, de Bad Bunny e Bomba Estéreo, e La Fama, de Rosalía e The Weeknd, que figuravam como favoritos nesta seção.

Jorge Drexler posa com seus prêmios na sala de fotos durante o 23º Grammy Latino, em Las Vegas. Foto: Steve Marcus/Reuters

“Realmente, também estou muito grato em nome de Pucho, que não pode estar aqui”, concluiu o artista, que nesta edição se destacou como o inesperado protagonista da noite ao se tornar o mais reconhecido com sete Grammys latinos.

O prêmio de Canção do Ano no Grammy homenageia os compositores, enquanto o prêmio de Gravação do Ano vai para produtores, cantores, engenheiros de som e outros membros da equipe. Veja aqui todos os outros ganhadores desta edição do Grammy Latino. /Com informações da EFE