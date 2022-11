Grammy Latino: Liniker é primeira mulher trans a ganhar premiação; veja lista de vencedores

Publicidade

O Grammy Latino premia, na noite desta quinta-feira, 17, os melhores da música na América Latina. A grande noite é apresentada por Anitta, ao lado de Luis Fonsi, Thalía e Laura Pausini.

A cerimônia principal começou às 22h, mas os primeiros prêmios já foram anunciados mais cedo, especialmente as categorias de música brasileira. Liniker ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, com Indigo Borboleta Anil. Com isso, a cantora se tornou a primeira mulher trans a vencer uma categoria na premiação

Parabéns! @Liniker Melhor Álbum de Música Popular Brasileira 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/pgaHqoK0yS — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 17, 2022

Ludmilla também conquistou seu primeiro Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode, com o disco Numanice #2.

Também teve brasileiro vencendo na categoria Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea. O músico Sergio Assad levou o prêmio pela música Anido’s Portrait: I. Chacarera, que está no álbum Legado, que também venceu como Melhor Álbum de Música Clássica.

O cantor e compositor Alceu Valença levou o prêmio na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o álbum Senhora Estrada. Já na categoria Melhor Álbum Instrumental, o prêmio veio para outro brasileiro, o músico Hamilton De Holanda, que levou para casa o Grammy Latino com o disco Maxixe Samba Groove.

Confira a lista de ganhadores:

Melhor Álbum de Samba/Pagode

“Numanice #2″ - Ludmilla

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

O Futuro Pertence À... Jovem Guarda - Erasmo Carlos

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Indigo Borboleta Anil - Liniker

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Sim Sim Sim - Bala Desejo

Melhor Álbum de Música Clássica

Legado (Berta Rojas; Sebastián Henríquez)

Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea

Anido’s Portrait: I. Chacarera - de Sergio Assad e Berta Rojas

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Vento Sardo - Marisa Monte feat. Jorge Drexler

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Chitãozinho & Xororó Legado - Chitãozinho & Xororó

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Senhora Estrada - Alceu Valença

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Laboratório Do Groove - Eli Soares

Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Mirror Mirror - Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés

Melhor Álbum de Música Folclórica

Ancestros Sinfônico - Sintesis, X Alfonso y Eme Alfonso

Melhor Álbum Instrumental

Maxixe Samba Groove - Hamilton De Holanda

Melhor Álbum Pop Vocal

Dharma - Sebastian Yatra