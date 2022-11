Grandes nomes da MPB se reúnem em disco para comemorar os 80 anos de Benito di Paula

Publicidade

O cantor e compositor Benito di Paula completou 80 anos em 2021, mas a pandemia impediu as comemorações que agora são retomadas às vésperas dos seus 81 anos, que ele completa no dia 28. Chega às plataformas digitais nesta terça, 22, uma coletânea de seus grandes sucessos gravados por vários talentos da música popular brasileira.

Benito 80: Novo Samba Sempre Novo tem o nome inspirado em um dos trabalhos mais conhecidos do cantor, Um Novo Samba, lançado em 1973. É uma espécie de ciclo que se fecha, unindo o início da carreira de Benito com o seu atual momento de celebração, que resgata sua obra e seu legado.

A ideia era que o álbum tivesse saído antes, mas a pandemia impediu o encontro de todos os artistas no estúdio. “Isso é uma coisa que rejuvenesce a gente, o nosso trabalho”, diz Benito em entrevista ao Estadão. “Isso dá uma energia nova pra gente continuar com a nossa carreira.”

Filho e pai: Rodrigo Vellozo e Benito di Paula, parceria e muitas histórias. Foto: Murilo Alvesso

O novo disco traz Roberta de Sá em Como Dizia O Mestre, Zeca Baleiro em Além de Tudo, Xande de Pilares em Razão para Viver, e também Roberto Carlos em Amanheceu, que ganhou nova versão. Assim como o vinil dos anos 1970, o álbum agora lançado também se encerra com Retalhos de Cetim, na voz de Juçara Marçal.

No papo com o Estadão, o friburguense Benito ressalta como está empolgado com o resgate de memórias e até mesmo de histórias. Em Benito 80, o grupo Demônios da Garoa canta Madrugada ao lado de Rodrigo Campos e do filho de Benito, Rodrigo Vellozo.

O compositor de Mulher Brasileira, enquanto isso, revela como uniu sua trajetória com o samba dos Demônios. “Estava no camarim do programa do Bolinha e encontrei os Demônios da Garoa tristes, chateados. Perguntei o que tinha acontecido e me explicaram que tinham esquecido deles [no programa]. Então, eu disse que aquilo ia passar e que a gente ia fazer uma música juntos”, conta. “Tempos depois, gravamos A Vida É Dura para a novela Ti Ti Ti. Agora, essa nova geração está gravando minha música nos meus 80 anos.”

Benito lembra também do encontro com Cauby Peixoto. O intérprete de Conceição foi jantar um dia em sua casa e, entre comes e bebes, confidenciou que queria gravar uma música de Benito. Foi aí que ele foi ao piano e compôs Velas ao Vento, um clássico que também está no novo trabalho.

Emoções

Ao lado dele, o filho e cantor Rodrigo Vellozo acompanha tudo emocionado. Fica claro como ele e Benito são parceiros: é ele quem inicia a chamada de vídeo, que ajuda o pai quando o fone cai e recorda as parcerias. É ele, ao lado do cantor e compositor Rômulo Fróes, o responsável por tocar as comemorações.

“É uma honra e uma experiência nova trabalhar com diversos artistas. Eu me aproximei ainda mais da obra do meu pai. Foram muitos momentos emocionantes no estúdio”, acrescenta Vellozo.