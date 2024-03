Laura Pausini dedica show a Hebe Camargo e canta ‘Macetando’: ‘Adoro’; saiba como foi

A cantora italiana Laura Pausini fez a segunda apresentação da turnê Anime Parallele em São Paulo na noite deste domingo, 3. O show que ocorreu para uma plateia lotada no Espaço Unimed, na zona oeste da cidade, durou quase 3h30. “Não quero ir embora, vocês perceberam, né? Talvez porque eu parto (do Brasil) amanhã”, disse Laura, em português quase perfeito.

A cantora Laura Pausini em apresentação em São Paulo Foto: Julia Gabriel de Magalhãe

PUBLICIDADE Logo no início da apresentação, após cantar músicas como Il Primo Passo Sulla Luna – um de seus singles mais recente -, Durare e Un Buon Inizio, Laura, em sua primeira fala, disse que dedicava o show à apresentadora Hebe Camargo (1929 - 2012). “Minha mãezinha aqui no Brasil”, afirmou, para depois soltar um beijo em direção ao céu. Em seguida, ainda em comunicação com o público, Laura cantou o refrão de Macetando, música lançada por Ivete Sangalo e Ludmilla que foi eleita o hit do carnaval 2024. “Adoro”, gritou. Mais para frente da apresentação, ela repetiu o ato e perguntou aos fãs sobre o gênero da música. “É axé?”, questionou. Macetando é um groove arrastado (derivação do pagode baiano) com funk.

De volta ao Brasil, após seis anos, Laura trouxe a turnê Anime Parallele, a décima de sua carreira, completa para os fãs brasileiros. Uma produção grandiosa, com banda pilotada por seu marido, o guitarrista Paolo Carta, backing vocals e dançarinos. As projeções que compunham o cenário – quase sempre bastante interessantes – atestavam o alto nível da turnê, o que coloca Laura em pé de igualdade com os grandes ídolos internacionais que têm passado pelo País.

No mais, o que se viu foi o bom pop rock de Laura Pausini, lapidados em 30 anos de carreira desde que ela conquistou o Festival de San Remo, na Itália, com a canção La Solitudine, que a projetou mundialmente. A música ficou guardada para o roteiro final do show, ao lado de Strani Amore, outro hit que ela emplacou, e Inesquecível – também conhecida por aqui na gravação da dupla Sandy & Junior -, cantada em português.

Antes do bloco de sucessos, Laura recebeu o cantor Tiago Iorc para juntos cantarem Durar (Uma Vida Com Você), versão em português de Iorc para Durare, faixa do mais recente álbum de Laura.

Descontraíra, Laura brincou com os versos “tô te esperando aqui em casa para fazer um filho comigo agora” e cobriu o brasileiro de elogios. Laura, que disse ter sido chamada de ‘foda’ por uma fã no dia anterior, atribuiu o elogio também a Iorc. “Você também é foda, ou fodo ou fode”, disse, ao se embaralhar com o português.

Publicidade

Laura Pausini em momento mais reflexivo do show Foto: Julia Gabriel de Magalhães

Mais séria, Laura se vestiu de vermelho – foram cinco trocas de figurino ao longo do show – para denunciar a violência contra a mulher na canção Tudo O Que Eu Vivo. A cantora e suas bailarinas fizeram o gesto com o qual uma mulher pede ajuda se sentir ameaçada ou se estiver sendo vítima de qualquer tipo de violência. “Se alguém aqui essa noite quiser pedir ajuda, não tenha medo. Minha equipe está pronta para ajudar”, disse.

Com uma plateia bastante eclética, mas, sobretudo, na faixa dos 30 anos, Laura, eleita a personalidade do ano pelo Academia Latina do Grammy em 2023, mostrou que ainda mantém estreita relação com o público brasileiro, mesmo que a parada de sua turnê no Brasil tenha ficado inexplicavelmente restrita a São Paulo.