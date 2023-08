Liam Payne cancela show no The Town e adia turnê na América do Sul após infecção no rim; veja vídeo

O cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, anunciou que precisará adiar os shows da turnê que faria pela América do Sul em setembro por conta de uma infecção no rim.

O artista viria ao Brasil para uma apresentação no festival The Town, em São Paulo, no dia 7 de setembro. Em nota enviada ao Estadão nesta sexta-feira, 25, a organização do evento confirmou o cancelamento do show

“A organização do The Town confirma o cancelamento do show do cantor Liam Payne. Por orientações médicas, infelizmente, o artista não poderá se apresentar no Brasil. O festival também foi surpreendido sobre o estado de saúde do artista e já está em busca de um novo nome para se apresentar no palco Skyline no dia 7 de setembro”, diz o comunicado.

O The Town ainda ressaltou que os ingressos adquiridos permanecem validos para essa data. “Por se tratar de um evento com inúmeras atividades, as atrações e horários podem sofrer alterações, não sendo cabível o reembolso do valor pago correspondente ao ingresso”, informa a nota.

Este é o segundo cancelamento no festival em menos de 24 horas. Na noite de quinta, 24, a banda banda Queens Of The Stone Age comunicou que não se apresentará mais no evento por problemas médicos. O trio Yeah Yeah Yeahs fará o show em seu lugar.

O cantor Liam Payne, que cancelou a turnê que faria na América do Sul. Foto: Tom Nicholson / REUTERS

Payne também tinha shows marcados no Peru, na Colômbia, no Chile e na Argentina. Até o momento, o cantor não divulgou as novas datas das apresentações.

Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira, 25, o cantor apareceu abalado e explicou o motivo do adiamento. “Essa é a última notícia que gostaria de estar contando para vocês. Basicamente, tenho estado mal ultimamente e acabei no hospital com uma infecção no rim”.

O artista disse que chegou a começar os ensaios para a turnê, mas seus médicos o alertaram de que “não seria o momento certo” para estar na estrada, já que ele deveria se recuperar em casa.

“É algo que não desejaria a ninguém, e as ordens dos médicos são de que agora preciso descansar e me recuperar. Estava mais do que animado para tocar para vocês. A todos os que compraram ingressos: peço imensas desculpas”, completou na legenda.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais