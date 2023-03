Lollapalooza 2023: Rosalía canta a capella e cria relação de ‘velhos amigos’ com o público

Com o cancelamento de Drake neste domingo, 26, uma das grandes expectativas da última noite de Lollapalooza Brasil 2023 ficou para Rosalia. E a cantora espanhola mostrou que consegue ser uma artista excelente tanto em músicas de reggaeton quanto naquelas com influência do ritmo flamenco - algo que ela se inspira desde a sua criação e no que ganhou destaque.

SÃO PAULO SP 26/03/2023 CADERNO 2 - LOLLAPALOOZA 2023/ ROSALÍA - A cantora Rosalía se apresenta no palco Chevrolet durante o festival Lollapalooza 2023, no autodromo de Interlagos, em São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADÃO Foto: TABA BENEDICTO

Vencedora do Grammy Latino, fez um show para todos. Aqueles que estavam grudados na grade e ansiavam por uma visita da ídola e aqueles que estavam mais longe do palco mas puderam ter todas as sensações e visões do palco. Isso porque ela fazia questão de ter um cinegrafista acompanhando-a de perto e mostrando suas caras, bocas, danças e reações diante do público.

O show começou com uma sequência de hits poderosos: Saoko, Bizcochito e La fama, música em parceria com The Weeknd. Dele, também cantou Blinding Lights. “Boa noite. Eu sou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por me dar a oportunidade de voltar aqui”, arriscou ela no português.

Sem playback e com muita disposição de soltar a voz melódica que tem, Rosalia variou entre músicas mais lentas e outras em que dividia a cantoria com a dança. Destaque para Hentai e Candy, que foram cantadas com apenas uma melodia que ela tocava no piano, e G3 N15, que ela canta depois de reproduzir um áudio emocionante de sua avó.

Público no show de Rosalía no Lollapalooza 2023 Foto: TABA BENEDICTO

Em La Noche de Anoche, a cantora desceu para cantar com os fãs e se encontrou com Gloria Groove, que mostrou que sabia a letra.

Rosalía veio para o Brasil em agosto do ano passado, em um show no Tokio Marine Hall. “Muito obrigada por me inspirar e me dar energia com a sua música porque eu amo bossa nova, eu amo funk, eu amo o Brasil”, declarou. “Queria poder falar tudo em português, mas sua língua é muito bonita e eu não sei o suficiente. Vocês entendem espanhol?”.

O idioma não foi barreira para que ela criasse uma ligação com cada fã. Fez questão de mandar beijos, interagir com a plateia e até lavar o cabelo no palco. O conforto era nítido, como se fôssemos velhos amigos da cantora.